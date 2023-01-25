В Нижнем Тагиле снижается число пенсионеров

Тенденция по снижению числа пенсионеров в Нижнем Тагиле наблюдается уже не первый год. Так, в 2021 году было зарегистрировано 91,1 тысячи человек старше трудоспособного населения, а в 2022 году — 85,4 тысячи (-5,7 тысячи жителей).