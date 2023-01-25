В Нижнем Тагиле снижается число пенсионеров

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Тенденция по снижению числа пенсионеров в Нижнем Тагиле наблюдается уже не первый год. Так, в 2021 году было зарегистрировано 91,1 тысячи человек старше трудоспособного населения, а в 2022 году — 85,4 тысячи (-5,7 тысячи жителей).
При этом численность трудоспособного населения в городе продолжает увеличиваться. В ближайшие три года она возрастет с 194,5 тысячи до 196 тысяч человек (+0,8%), согласно социально-экономическому прогнозу развития Нижнего Тагила.
Снижение числа пенсионеров и рост численности трудоспособных тагильчан обусловлен увеличением пенсионного возраста, считают специалисты.
В городском совете ветеранов Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru подтвердили, что число пенсионеров, состоящих в организации, действительно снизилось за последние два года с 44 тысяч до 41 тысячи человек.
Основная причина снижения нетрудоспособного населения — это смерть, некоторые переезжают в другой город. Тем более, надо учесть, что была пандемия коронавируса. Есть пенсионеры, которые в Нижнем Тагиле не организованы, например медики. У них нет своей организации, которая бы к нам вступила, — рассказала TagilCity.ru секретарь городского совета ветеранов Римма Решетникова.