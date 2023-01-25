В Ногинске начнется строительство новой поликлиники

По сообщению телеканала 360tv.ru, новое медицинское учреждение будет трехэтажным. В него будут входить отделение для детей на сто пятьдесят посещений за смену и отделение для взрослых на триста пятьдесят посещений в смену. Также в поликлинике будет кабинет УЗИ, рентгенографии и клинико-диагностическая лаборатория. Финансирование проекта будет осуществляться из средств федерального и регионального бюджета.