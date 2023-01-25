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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Ногинске начнется строительство новой поликлиники

Сегодня, 09:22
В конце текущего года в Ногинске начнется строительство новой поликлиники в микрорайоне Заречье.

По сообщению телеканала 360tv.ru, новое медицинское учреждение будет трехэтажным. В него будут входить отделение для детей на сто пятьдесят посещений за смену и отделение для взрослых на триста пятьдесят посещений в смену. Также в поликлинике будет кабинет УЗИ, рентгенографии и клинико-диагностическая лаборатория. Финансирование проекта будет осуществляться из средств федерального и регионального бюджета.




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