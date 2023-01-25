Вандалы в масках разгромили ресторан в Екатеринбурге

На мужчинах были надеты балаклавы. Зайдя в зал, они начали разливать краску по стенам и полу. Брызги попадали на официантов, которые пытались что-то сделать, сообщила Анна. Далее, пробежав по залу, они разбили телевизор кулаком. После этого они выбежали из заведения.