Вандалы в масках разгромили ресторан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
О произошедшем сообщила владелица заведения Анна Манева, передает «КП-Екатеринбург».
По ее словам, трое мужчин зашли в ресторан с пакетами в ночное время 25 января. Около гардероба они сообщили работнице, что являются ремонтниками. Это видно на записях с камер видеонаблюдения.
На мужчинах были надеты балаклавы. Зайдя в зал, они начали разливать краску по стенам и полу. Брызги попадали на официантов, которые пытались что-то сделать, сообщила Анна. Далее, пробежав по залу, они разбили телевизор кулаком. После этого они выбежали из заведения.
Посмотрев записи с разных камер видеонаблюдения Анна пришла к выводу, что злоумышленники шли в ресторан целенаправленно, так как они прошли несколько кварталов. Также владелица добавила, что никто из работников не пострадал.
Точная сумма ущерба еще не установлена, но Анна считает, что счет идет на миллионы. Это связно с тем, что была испорчена мебель, которую придется менять, стены, полы и форма сотрудников.
Владелица ресторана обратилась в полицию с заявлением. На данный момент проводится проверка.