Вертолеты, операции и неонатологи: какой будет новая детская больница на ГГМ в Тагиле

Напомним, что многие годы строительство медучреждения откладывалось из-за недостатка бюджета. Детскую многопрофильную больницу планировали разместить возле госпиталя Тетюхина на ГГМ. Во время телемоста в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и Минздраву РФ заняться вопросом финансирования строительства медицинского центра. 6 дней спустя градоначальник Нижнего Тагила объявил о том, что проект стройки появится в 2023 году, а возведение знакового объекта завершится в 2025.