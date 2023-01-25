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Posted 25 января 2023, 06:23

Published 25 января 2023, 06:23

Modified 17 июля 2023, 13:11

Updated 17 июля 2023, 13:11

Вертолеты, операции и неонатологи: какой будет новая детская больница на ГГМ в Тагиле

25 января 2023, 06:23

Появился эскиз Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле

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Касается каждого
Во время встречи главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями областного Минстроя обсуждался вопрос строительства медицинского учреждения — Детской многопрофильной больницы. Появились предпроектные решения. Стало известно, что больница расположится на 1 линии Уральского проспекта.

Из проекта следует, что на территории медицинского учреждения будет построена вертолетная площадка. Внутри расположатся операционный блок на 4 операционные, неврологическое отделение, травмпункт, отделение для недоношенных детей и многие другие.

Министерством здравоохранения проведена очень большая работа, работа по подготовке предпроектных решений. Сегодня уже появился реальный документ, сегодня появилось видение, как больница будет располагаться, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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Напомним, что многие годы строительство медучреждения откладывалось из-за недостатка бюджета. Детскую многопрофильную больницу планировали разместить возле госпиталя Тетюхина на ГГМ. Во время телемоста в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и Минздраву РФ заняться вопросом финансирования строительства медицинского центра. 6 дней спустя градоначальник Нижнего Тагила объявил о том, что проект стройки появится в 2023 году, а возведение знакового объекта завершится в 2025.

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Далее на месте строительства Детской многопрофильной больницы на Черноисточинском шоссе, 83 возвели забор. Теперь стройку долгожданной больницы будут круглосуточно охранять: на эти цели Управление капитального строительства Свердловской области выделило 544 тысячи рублей. Контракт будет действовать 5 месяцев.

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