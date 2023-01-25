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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Военнослужащий из Артемовского ГО погиб на СВО

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
На территории проведения спецоперации скончался Николаев Максим Сергеевич из Артемовского ГО. Военнослужащий отдал свою жизнь в боях вблизи города Артемовска (Донецкая Народная Республика). Смерть настигла военного 23 декабря 2022 года.

Известно, что проводить свердловчанина в последний путь горожане могут 26 января в муниципальном бюджетном учреждении культуры — в ДК им А. С. Попова, расположенном на переулке Заводском, 4 в Артемовском. Время прощания — с 11:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Артемовского городского округа.

Погибший на спецоперации 27-летний десантник похоронен с почестями в Ревде
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Ранее в Ревде с почестями похоронили 27-летнего десантника, который служил в ВДВ с 2017 года. Тело мужчины захоронили на аллее Славы. В школе, где обучался боец, установили портрет и почетный караул.

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