Военнослужащий из Артемовского ГО погиб на СВО

Известно, что проводить свердловчанина в последний путь горожане могут 26 января в муниципальном бюджетном учреждении культуры — в ДК им А. С. Попова, расположенном на переулке Заводском, 4 в Артемовском. Время прощания — с 11:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Артемовского городского округа.