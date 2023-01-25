Военнослужащий из Артемовского ГО погиб на СВО

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Известно, что проводить свердловчанина в последний путь горожане могут 26 января в муниципальном бюджетном учреждении культуры — в ДК им А. С. Попова, расположенном на переулке Заводском, 4 в Артемовском. Время прощания — с 11:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Артемовского городского округа.
Ранее в Ревде с почестями похоронили 27-летнего десантника, который служил в ВДВ с 2017 года. Тело мужчины захоронили на аллее Славы. В школе, где обучался боец, установили портрет и почетный караул.