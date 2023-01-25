Врач и адвокат обманули на 1,5 миллиона подозреваемого в обороте наркотиков в Сысерти

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По данным следствия, в 2021 году у медика и его приятеля-юриста появился умысел о хищении денег у подозреваемого в обороте запрещенных веществ.
Дело в том, что подозреваемый в деле о наркотиках обратился к адвокату за поддержкой в суде. Адвокат сказал, что поможет переквалифицировать дело в менее серьезное, если мужчина отдаст ему 1,5 миллиона рублей. Деньги он пообещал отдать в качестве взятки правоохранителям. Исполнять обещанное он не собирался и просто забрал деньги себе.
Будучи введенным в заблуждение, мужчина принес указанную сумму приятелю адвоката - врачу, прямо на работу. Он выступил посредником в передаче денег.
Дело передали в Сысертский районный суд. В отношении юриста уголовное дело продолжают расследовать.