Врач и адвокат обманули на 1,5 миллиона подозреваемого в обороте наркотиков в Сысерти

Дело в том, что подозреваемый в деле о наркотиках обратился к адвокату за поддержкой в суде. Адвокат сказал, что поможет переквалифицировать дело в менее серьезное, если мужчина отдаст ему 1,5 миллиона рублей. Деньги он пообещал отдать в качестве взятки правоохранителям. Исполнять обещанное он не собирался и просто забрал деньги себе.