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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Врач и адвокат обманули на 1,5 миллиона подозреваемого в обороте наркотиков в Сысерти

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
В Сысерти врач и адвокат обманули на 1,5 миллиона подозреваемого в обороте наркотиков. Обвинительное заключение утверждено на подозреваемого - 35-летнего врача Вадима Слехтина.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По данным следствия, в 2021 году у медика и его приятеля-юриста появился умысел о хищении денег у подозреваемого в обороте запрещенных веществ. 

Дело в том, что подозреваемый в деле о наркотиках обратился к адвокату за поддержкой в суде. Адвокат сказал, что поможет переквалифицировать дело в менее серьезное, если мужчина отдаст ему 1,5 миллиона рублей. Деньги он пообещал отдать в качестве взятки правоохранителям. Исполнять обещанное он не собирался и просто забрал деньги себе.

Будучи введенным в заблуждение, мужчина принес указанную сумму приятелю адвоката - врачу, прямо на работу. Он выступил посредником в передаче денег.

Дело передали в Сысертский районный суд. В отношении юриста уголовное дело продолжают расследовать.

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#Елена Озерова#Мошенничество#Оборот наркотиков#Подозреваемые#Новости УрФО
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