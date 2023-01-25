Взносы на капремонт в Свердловской области выросли на 40%

Жителям Свердловской области начали приходить квитанции за капитальный ремонт за январь 2023 года. Сумма выросла на 40%. Теперь за 1 квадратный метр граждане будут платить 14,81 рубля за квадратный метр. В прошлом году цена составляла 10,51 рубля.

В региональном фонде содействия капремонту региона рассказали, что тариф был повышен с учетом уровня инфляции, подорожания строительных материалов, используемых при капремонте жилых домов. Также при расчете тарифа учитывалась заработная плата рабочих и эксплуатация техники. В фонде напомнили, что платежи за капремонт являются обязательными, наравне с оплатой за ЖКУ. Напомним, с 1 декабря 2022 года в Свердловской области была повышена плата за коммунальные услуги. В общей сложности рост составил не более, чем 9,5% в большинстве муниципалитетов региона. На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области Узнать подробнее