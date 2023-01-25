TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Взносы на капремонт в Свердловской области выросли на 40%

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI
Жителям Свердловской области начали приходить квитанции за капитальный ремонт за январь 2023 года. Сумма выросла на 40%. Теперь за 1 квадратный метр граждане будут платить 14,81 рубля за квадратный метр. В прошлом году цена составляла 10,51 рубля.

В региональном фонде содействия капремонту региона рассказали, что тариф был повышен с учетом уровня инфляции, подорожания строительных материалов, используемых при капремонте жилых домов. Также при расчете тарифа учитывалась заработная плата рабочих и эксплуатация техники.

В фонде напомнили, что платежи за капремонт являются обязательными, наравне с оплатой за ЖКУ.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в Свердловской области была повышена плата за коммунальные услуги. В общей сложности рост составил не более, чем 9,5% в большинстве муниципалитетов региона.

На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Капремонт#Оплата#Жкх#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область
Подпишитесь
От жителей Нижнего Тагила скроют доходы депутата Госдумы Константина Захарова
Вчера, 06:45
На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области
Вчера, 14:30
Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича
Вчера, 10:46
Полмиллиона рублей потратят на охрану недостроенной детской больницы в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:51
Еще 250 окопных свечей отправят на СВО из Нижнего Тагила
Вчера, 10:29
Свердловчане подали 8,3 тысячи заявок на присоединение к электросетям в прошлом году
Вчера, 06:36