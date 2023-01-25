Взносы на капремонт в Свердловской области выросли на 40%

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В региональном фонде содействия капремонту региона рассказали, что тариф был повышен с учетом уровня инфляции, подорожания строительных материалов, используемых при капремонте жилых домов. Также при расчете тарифа учитывалась заработная плата рабочих и эксплуатация техники.
В фонде напомнили, что платежи за капремонт являются обязательными, наравне с оплатой за ЖКУ.
Напомним, с 1 декабря 2022 года в Свердловской области была повышена плата за коммунальные услуги. В общей сложности рост составил не более, чем 9,5% в большинстве муниципалитетов региона.