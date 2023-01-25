За хищение имущества полиция Верхней Пышмы разыскивает женщину

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Какое именно хищение совершила женщина, не уточняется. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».
Всех тех, кто видел ее, или обладает какой-то информацией о местоположении предполагаемой преступницы, просят прийти или позвонить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 34, (834368) 5-36-92.
Ранее в Нижнем Тагиле задержали студента, который подозревается в помощи опытным преступникам, которые грабили пенсионеров. Молодой человек подрабатывал курьером – забирал деньги жертв и передавал их «начальству».