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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

За хищение имущества полиция Верхней Пышмы разыскивает женщину

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
В Верхней Пышме разыскивается женщина за хищение чужого имущества. 39-летнюю подозреваемую зовут Екатерина Александовна Томилова.

Какое именно хищение совершила женщина, не уточняется. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Всех тех, кто видел ее, или обладает какой-то информацией о местоположении предполагаемой преступницы, просят прийти или позвонить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 34, (834368) 5-36-92.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали студента, который подозревается в помощи опытным преступникам, которые грабили пенсионеров. Молодой человек подрабатывал курьером – забирал деньги жертв и передавал их «начальству».

За помощь в ограблении пенсионеров задержан студент в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Мошенничество#Имущество#Хищение#Криминал#Новости УрФО
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