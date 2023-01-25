За хищение имущества полиция Верхней Пышмы разыскивает женщину

Всех тех, кто видел ее, или обладает какой-то информацией о местоположении предполагаемой преступницы, просят прийти или позвонить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 34, (834368) 5-36-92.