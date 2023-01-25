TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Заклеившая ученику рот скотчем преподаватель в Екатеринбурге отстранена от работы

25 января 2023, 15:23
Фото: 1MI
Учительницу гимназии №94 в Екатеринбурге отстранили от работы. Она ушла на больничный.

Ранее мать одного из учеников пожаловалась, что педагог заклеила ее сыну рот скотчем. Также родительница рассказала, что некоторые одноклассники жаловались на то, что преподаватель может себе позволить бросить в них тряпкой для доски и применять другие издевательства.

О том, то учительница находится на больничном, рассказали в департаменте образования, пишет Ура.ру.

После выхода педагога будет завершено расследование и вынесено решение. Сегодня состоялась встреча мамы ребенка и директора школы, - рассказали в ведомстве.

По данным источника издания, уйти на больничный учительницу попросило начальство учреждения.

Заклеивала рот скотчем: мама обвинила учителя в Екатеринбурге в издевательствах
Узнать подробнее
#Учительница#Гимназия#Скотч#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Елена Озерова
Подпишитесь
Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве
Сегодня, 15:01
Чем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего Тагила
Сегодня, 10:45
Журавлик кузнеца из Нижнего Тагила станет частью стелы в память погибших на СВО
Сегодня, 15:36
Вертолеты, операции и неонатологи: какой будет новая детская больница на ГГМ в Тагиле
Сегодня, 06:23
Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича
Вчера, 10:46
В 11 раз упало число пойманных мобильной станцией УГМС превышений выбросов в Тагиле
Сегодня, 08:28