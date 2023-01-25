Заклеившая ученику рот скотчем преподаватель в Екатеринбурге отстранена от работы

Ранее мать одного из учеников пожаловалась, что педагог заклеила ее сыну рот скотчем. Также родительница рассказала, что некоторые одноклассники жаловались на то, что преподаватель может себе позволить бросить в них тряпкой для доски и применять другие издевательства.