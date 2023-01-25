Заклеившая ученику рот скотчем преподаватель в Екатеринбурге отстранена от работы

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Ранее мать одного из учеников пожаловалась, что педагог заклеила ее сыну рот скотчем. Также родительница рассказала, что некоторые одноклассники жаловались на то, что преподаватель может себе позволить бросить в них тряпкой для доски и применять другие издевательства.
О том, то учительница находится на больничном, рассказали в департаменте образования, пишет Ура.ру.
После выхода педагога будет завершено расследование и вынесено решение. Сегодня состоялась встреча мамы ребенка и директора школы, - рассказали в ведомстве.
По данным источника издания, уйти на больничный учительницу попросило начальство учреждения.