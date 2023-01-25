Житель Нижнего Тагила украл мышь и колонку из магазина под Челябинском

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Известно, что в Чебаркуле злоумышленник успел похитить беспроводную компьютерную мышь и портативную колонку. В общей сложности товары стоили более 19 тысяч рублей, сообщает полиция Челябинской области.
Вора удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 37-летний житель Нижнего Тагила. Задержали его в месте проживания.
Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. В краже он сознался и рассказал, что приехал в Чебаркуль на попутных автомашинах специально, чтобы ограбить магазин.
Для совершения противоправного действия, он купил черный пакет, зашел в магазин и положил в него товары, которые ему понравились. Выйдя на улицу, он продал краденные товары незнакомцу за 10 тысяч рублей. После этого он уехал домой в Нижний Тагил.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина также проходит подозреваемым в совершении аналогичных преступлений в Миассе и Кыштыме.