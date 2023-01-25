Жители Нижнего Тагила могут проверить дома на вхождение в программу догазификации

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Также на карте отображается, какая организация занимается проведением газа. Тут же можно посчитать стоимость услуг и подать заявку. По мнению губернатора, этот сервис позволит ускорить проведение газа в дома в регионе, сообщили в департаменте информационной политики.
По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, если дома в плане газификации нет, то тут же можно оформить соответствующую заявку. Кроме того, соцкарта дает возможность ознакомиться с мерами поддержки. Максимальный их размер составляет 100 тысяч рублей.
В Нижнем Тагиле 24 января состоялось совещание по вопросам догазификации. В рамках нацпроекта «Чистый воздух» частные дома планируется перевести на более экологичное топливо.
По данным исполнительного директора-заместителя гендиректора АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Сергея Логинова, в работу уже принято 1903 заявки и заключено 1527 договоров. За 2022 год в Нижнем Тагиле газ появился в нескольких сотнях домов. Он отметил, что к некоторым объектам, например, садовым товариществам, газ будет проводиться до 2028 года. Планируется, что большая часть работ будет выполнена за 2023–2024 годы.
Прием заявок в городе продолжается. По словам замглавы администрации по горхозяйству Егора Копысова, стоимость проведения газа составляет порядка 250 тысяч рублей. По его мнению, это снижает скорость подключения жителей. Однако новый федеральный проект позволит получить газ в дом за плату в размере 10% от общей суммы на оборудование и внутренние сети.
Во время совещания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил провести мероприятия по ускорению темпов работ. Он отметил, что ряд домов в частном секторе используется в качестве дач, а потому газ там не требуется. Также есть блокированная застройка, где между собственниками участки не поделены. Он поручил сделать общую справку по всем домовладениям, куда газ можно провести. По каждому из них вопрос проведения газа будет решаться отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.