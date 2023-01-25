Жители Нижнего Тагила могут проверить дома на вхождение в программу догазификации

Во время совещания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил провести мероприятия по ускорению темпов работ. Он отметил, что ряд домов в частном секторе используется в качестве дач, а потому газ там не требуется. Также есть блокированная застройка, где между собственниками участки не поделены. Он поручил сделать общую справку по всем домовладениям, куда газ можно провести. По каждому из них вопрос проведения газа будет решаться отдельно, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.