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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Жительница Екатеринбурга провалилась в открытый люк в Академическом

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI
Екатеринбурженка упала в открытый люк, который был незаметен из-за снега, и повредила живот, грудную клетку и ногу. Инцидент произошел вблизи дома на улице Хрустальногорской, 93 в Академическом районе Екатеринбурга в вечернее время 24 января.

Со слов мужа пострадавшей, небезопасный вход в канализационную сеть города был вовсе не заметен с дороги по причине того, что был засыпан снегом. При том, что люк не был глубоким, жительница Екатеринбурга погрузилась в него по грудь. Супруг екатеринбурженки рассказал Е1, что повреждения женщина получила некритичные, однако при возникновении боли пара пойдет к врачам.

«Черепашки-ниндзя» вылезли из канализации в Каменске-Уральском
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Ранее в Каменске-Уральском группа подростков вылезла из канализационных сетей и получила прозвище «черепашки-ниндзя».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Канализация#Люк#Канализационный люк
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