Жительница Екатеринбурга провалилась в открытый люк в Академическом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Со слов мужа пострадавшей, небезопасный вход в канализационную сеть города был вовсе не заметен с дороги по причине того, что был засыпан снегом. При том, что люк не был глубоким, жительница Екатеринбурга погрузилась в него по грудь. Супруг екатеринбурженки рассказал Е1, что повреждения женщина получила некритичные, однако при возникновении боли пара пойдет к врачам.
Ранее в Каменске-Уральском группа подростков вылезла из канализационных сетей и получила прозвище «черепашки-ниндзя».