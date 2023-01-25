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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Жительница Тагила получила ожоги от горящего обогревателя. Она пыталась его потушить

Сегодня, 03:54
Фото: Отдел надзорной деятельности

Женщина пострадала во время пожара из-за обогревателя в Нижнем Тагиле

Женщина получила ожоги и отравилась угарным газом во время попытки потушить горящий обогреватель. Инцидент произошел в частном доме на улице Гоголя в Нижнем Тагиле. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру утром 24 января.

По предварительной информации, семья рано утром услышала треск в коридоре, который вел в гараж. Там горел электрический обогреватель.

Владелица дома попыталась сама избавиться от пламени. Она использовала подручные средства. В результате женщина получила ожоги 10% тела, и отравилась угарным газом. В состоянии средней тяжести она доставлена в Демидовскую городскую больницу.

Фото: Отдел надзорной деятельности

В общей сложности площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля Honda, а также имущество внутри гаража. Предварительной причиной пожара называется аварийная работа электрооборудования, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

По данному факту дознаватели МЧС проводят проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

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