Жительница Тагила получила ожоги от горящего обогревателя. Она пыталась его потушить

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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По предварительной информации, семья рано утром услышала треск в коридоре, который вел в гараж. Там горел электрический обогреватель.
Владелица дома попыталась сама избавиться от пламени. Она использовала подручные средства. В результате женщина получила ожоги 10% тела, и отравилась угарным газом. В состоянии средней тяжести она доставлена в Демидовскую городскую больницу.
В общей сложности площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля Honda, а также имущество внутри гаража. Предварительной причиной пожара называется аварийная работа электрооборудования, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
По данному факту дознаватели МЧС проводят проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.