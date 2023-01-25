Журавлик кузнеца из Нижнего Тагила станет частью стелы в память погибших на СВО

Стела будет состоять из нескольких частей, объединенных в общую композицию. Здесь появятся и отсылки к Великой Отечественной войне, и к связи поколений. Еще один фрагмент Денис Мильченко назвал «Своих не бросаем» и посвятил его погибшему в СВО главному старшине Константину Кану.