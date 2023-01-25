Журавлик кузнеца из Нижнего Тагила станет частью стелы в память погибших на СВО

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Стела будет состоять из нескольких частей, объединенных в общую композицию. Здесь появятся и отсылки к Великой Отечественной войне, и к связи поколений. Еще один фрагмент Денис Мильченко назвал «Своих не бросаем» и посвятил его погибшему в СВО главному старшине Константину Кану.
По этой стеле можно будет проследить историю. Я сделал разрез на самой стеле. То есть металл разрывается и оттуда вылазит крест, то есть нацизм. Сама стела — это лиана, она символизирует время, которое прошло с Великой Отечественной войны до нашего времени. Также хочу сделать снаряд, который летит по направлению к кресту, — поделился Денис Мильченко.
Центральной частью мемориала станут журавли, в создании которых принимают участие кузнецы со всей страны. Разные по размеру и стилю вместе одни и сольются в «Смерче журавлей». Свою птицу выковал и мастер из Нижнего Тагила Андрей Кузнецов.
Денис обратился в соцсетях к кузнецам с просьбой помочь ему в этом проекте, так как журавлей должно быть около 80 штук. Я откликнулся и решил, что из Нижнего Тагила обязательно должен быть хотя бы один журавлик, потому что мне не все равно, — рассказал тагильский кузнец журналисту TagilCity.ru.
На сегодняшний Денису Мильченко прилетело уже более 20 журавлей из разных российских городов. Их сборка и включение в композицию стелы начнется в марте этого года.