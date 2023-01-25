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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Журавлик кузнеца из Нижнего Тагила станет частью стелы в память погибших на СВО

25 января 2023, 15:36
Фото: Андрей Кузнецов
Кузнец из Нижнего Тагила Андрей Кузнецов принял участие в создании памятной стелы «Смерч журавлей», которая появится в Туапсе. Автор проекта местный мастер Денис Мильченко решил таким образом увековечить память погибших в ходе специальной военной операции бойцов.

Стела будет состоять из нескольких частей, объединенных в общую композицию. Здесь появятся и отсылки к Великой Отечественной войне, и к связи поколений. Еще один фрагмент Денис Мильченко назвал «Своих не бросаем» и посвятил его погибшему в СВО главному старшине Константину Кану.

По этой стеле можно будет проследить историю. Я сделал разрез на самой стеле. То есть металл разрывается и оттуда вылазит крест, то есть нацизм. Сама стела — это лиана, она символизирует время, которое прошло с Великой Отечественной войны до нашего времени. Также хочу сделать снаряд, который летит по направлению к кресту, — поделился Денис Мильченко.
Фрагменты стелы «Смерч журавлей»Фрагменты стелы «Смерч журавлей»

Центральной частью мемориала станут журавли, в создании которых принимают участие кузнецы со всей страны. Разные по размеру и стилю вместе одни и сольются в «Смерче журавлей». Свою птицу выковал и мастер из Нижнего Тагила Андрей Кузнецов.

Денис обратился в соцсетях к кузнецам с просьбой помочь ему в этом проекте, так как журавлей должно быть около 80 штук. Я откликнулся и решил, что из Нижнего Тагила обязательно должен быть хотя бы один журавлик, потому что мне не все равно, — рассказал тагильский кузнец журналисту TagilCity.ru.
Журавль из Нижнего ТагилаЖуравль из Нижнего Тагила
Журавль из Нижнего ТагилаЖуравль из Нижнего Тагила
Журавль из Нижнего ТагилаЖуравль из Нижнего Тагила
Журавль из Нижнего Тагила
Фото: Андрей Кузнецов

На сегодняшний Денису Мильченко прилетело уже более 20 журавлей из разных российских городов. Их сборка и включение в композицию стелы начнется в марте этого года.

#Анна Григорьева#Спецоперация#Журавлики#Кузнец#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Операция на Украине
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