Знакомые рассказали о 16-летней выпавшей из окна школьнице из Екатеринбурга

Тело школьницы было найдено 23 января на улице Крауля. По данным «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась девятиклассница. Знакомые рассказали, что ученица была отличницей и любимицей учителей. Она ходила на занятия в различные кружки и секции. В будущем она хотела стать переводчиком.