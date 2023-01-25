Знакомые рассказали о 16-летней выпавшей из окна школьнице из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Тело школьницы было найдено 23 января на улице Крауля. По данным «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась девятиклассница. Знакомые рассказали, что ученица была отличницей и любимицей учителей. Она ходила на занятия в различные кружки и секции. В будущем она хотела стать переводчиком.
Также они добавили, что в прошлом году погибшая стала призером школьной олимпиады по литературе. Она была умной и воспитанной, добавили они.