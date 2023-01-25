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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Знакомые рассказали о 16-летней выпавшей из окна школьнице из Екатеринбурга

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге знакомые рассказали о 16-летней девушке, которая разбилась насмерть при падении из окна.

Тело школьницы было найдено 23 января на улице Крауля. По данным «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась девятиклассница. Знакомые рассказали, что ученица была отличницей и любимицей учителей. Она ходила на занятия в различные кружки и секции. В будущем она хотела стать переводчиком.

Также они добавили, что в прошлом году погибшая стала призером школьной олимпиады по литературе. Она была умной и воспитанной, добавили они.

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#Падение из окна#Школьница#Знакомые#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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