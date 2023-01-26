11-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по подтягиваниям

Сложность заключалась в том, что на правой руке в чехле был телефон с приложением, которое считало число повторений, как в верхней, так и в нижней точке. Если звуковой сигнал не звучал, значит повторение не засчитывалось.



Воркаутом Иван занимается 9 месяцев. За это время он стал призером и победителем различных областных и городских соревнований. Среди других хобби ученика – игра на фортепиано.