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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

11-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по подтягиваниям

26 января 2023, 08:48
Фото: скрин с видео Фаниса Хайруллина
11-летний спортсмен из Нижнего Тагила Иван Болотов установил рекорд России по подтягиваниям на турнике. К спортивному достижению мальчик готовился на протяжении 2,5 месяцев.

В результате Иван смог сделать 16 подтягиваний.  Об этом TagilCity.ru рассказал тренер ученика Фанис Хайруллин.

Сложность заключалась в том, что на правой руке в чехле был телефон с приложением, которое считало число повторений, как в верхней, так и в нижней точке. Если звуковой сигнал не звучал, значит повторение не засчитывалось.

Воркаутом Иван занимается 9 месяцев. За это время он стал призером и победителем различных областных и городских соревнований. Среди других хобби ученика – игра на фортепиано.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спорт#Рекорд#Турник#Подтягивания#Эксклюзив
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