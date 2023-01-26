150 млн рублей перевели жители Нижнего Тагила мошенникам в 2021 году

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По словам начальника тагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова, сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание профилактике киберпреступлений. В 2022 году было подготовлено более 700 материалов на эту тему для размещения в СМИ и интернете. Проводятся и выездные беседы в градообразующих и муниципальных предприятиях. Однако люди все равно попадаются на мошеннические схемы.
Люди легко расстаются с деньгами. Вот когда совершают преступления их внуки, дети, родственники, и мы говорим, что есть смягчающие обстоятельства, и можно возместить ущерб, им денег жалко. Здесь всего 10, 20, 30 тысяч они не могут заплатить. А мошенникам легко отдают сотни. В прошлом году жители Тагила отдали мошенникам 150 млн рублей, — сообщил Ибрагим Абдулкадыров.
Сложность раскрытия таких преступлений, по словам начальника полиции, в том, что организаторы в 99% случаев находятся в других странах — Украине, Казахстане, Прибалтике, Германии и т. д.
Тем не менее, мы совершенствуем алгоритмы установления виновных. Возросло количество предварительно расследованных деяний — на 23,9%. Улучшилась их раскрываемость на 3,3%, — пояснили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее сотруднице банка и полицейским удалось помешать мошенникам обмануть жителя поселка Новоасбест. Девушка, заподозрив обман, не стала выдавать пенсионеру наличные деньги и позвонила в полицию. Приехавший участковый разъяснил пожилому мужчине, что его пытались обмануть.