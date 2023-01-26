150 млн рублей перевели жители Нижнего Тагила мошенникам в 2021 году

По словам начальника тагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова, сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание профилактике киберпреступлений. В 2022 году было подготовлено более 700 материалов на эту тему для размещения в СМИ и интернете. Проводятся и выездные беседы в градообразующих и муниципальных предприятиях. Однако люди все равно попадаются на мошеннические схемы.