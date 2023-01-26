Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

Ранее родительница ученика гимназии №94 в Екатеринбурге пожаловалась на то, что учительница заклеивала ее сыну рот скотчем при других учениках. Также она рассказала, что педагог позволяла себе кидаться тряпкой в учеников и использовать другие издевательства. В настоящий момент учительница ушла на больничный.