Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
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Updated Сегодня, 10:34
ЧП произошло в одной из школ города. Следственный комитет инициировал проведение процессуальной проверки. Правоохранители выяснят, все ли меры по обеспечению безопасности учеников предприняли в школе.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о проделанной работе.
Напомним, что инцидент школьники сняли на видео. На кадрах видно, как одна девочка пинает другую по лицу в школьном туалете. Свидетели утверждают, что драка произошла из-за краденного вейпа.
Ранее родительница ученика гимназии №94 в Екатеринбурге пожаловалась на то, что учительница заклеивала ее сыну рот скотчем при других учениках. Также она рассказала, что педагог позволяла себе кидаться тряпкой в учеников и использовать другие издевательства. В настоящий момент учительница ушла на больничный.