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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 10:32
В Нижнем Тагиле одна ученица ударила другую. Инцидентом заинтересовался председатель СК России.

ЧП произошло в одной из школ города. Следственный комитет инициировал проведение процессуальной проверки. Правоохранители выяснят, все ли меры по обеспечению безопасности учеников предприняли в школе.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о проделанной работе.

Напомним, что инцидент школьники сняли на видео. На кадрах видно, как одна девочка пинает другую по лицу в школьном туалете. Свидетели утверждают, что драка произошла из-за краденного вейпа.

Ранее родительница ученика гимназии №94 в Екатеринбурге пожаловалась на то, что учительница заклеивала ее сыну рот скотчем при других учениках. Также она рассказала, что педагог позволяла себе кидаться тряпкой в учеников и использовать другие издевательства. В настоящий момент учительница ушла на больничный.

Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео
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#Елена Озерова#Драка#Школа#Проверка#Школьницы#Избиение школьницы в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил
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