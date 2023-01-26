Бизнесмены Екатеринбурга встретятся на профессиональном форуме

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Также здесь пройдет региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». На площадке встретятся бизнес-спикеры, представители региональных властей и бизнесмены, которые в рамках конкурса представят свои кейсы членам жюри.
Все пришедшие на мероприятие гости смогут поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с экспертами и задать им вопросы, завести новые знакомства и поделиться мнениями, сообщает Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех».
Помимо этого, состоится сессия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества». На мероприятии будут обсуждаться актуальные для сферы бизнеса вопросы.
Запланировано и проведение круглого стола «Легкий выход на маркетплейсы», тренинг «Интернет-продажи 2023: как выжать максимум?». Пройдет и торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Это люди, которым предстоит представить Свердловскую область на финале в Москве 22–23 марта.
Участие в форуме бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие, на которое приглашаются все желающие, состоится по адресу Верх-Исетский бульвар, 15/4.