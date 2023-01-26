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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Бизнесмены Екатеринбурга встретятся на профессиональном форуме

26 января 2023, 13:01
Фото: Национальная предпринимательская премия "Бизнес-Успех"
На форум «Территория бизнеса — территория жизни» приглашают предпринимателей Екатеринбурга. Мероприятие состоится 3 февраля в «Синара Центре».

Также здесь пройдет региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». На площадке встретятся бизнес-спикеры, представители региональных властей и бизнесмены, которые в рамках конкурса представят свои кейсы членам жюри.

Фото: Национальная предпринимательская премия "Бизнес-Успех"

Все пришедшие на мероприятие гости смогут поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с экспертами и задать им вопросы, завести новые знакомства и поделиться мнениями, сообщает Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех».

Помимо этого, состоится сессия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества». На мероприятии будут обсуждаться актуальные для сферы бизнеса вопросы.

Запланировано и проведение круглого стола «Легкий выход на маркетплейсы», тренинг «Интернет-продажи 2023: как выжать максимум?». Пройдет и торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Это люди, которым предстоит представить Свердловскую область на финале в Москве 22–23 марта.

Участие в форуме бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие, на которое приглашаются все желающие, состоится по адресу Верх-Исетский бульвар, 15/4.

#Бизнес#Форум#Бизнесмены#Предприниматели#Мастер-классы#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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