Бизнесмены Екатеринбурга встретятся на профессиональном форуме

Запланировано и проведение круглого стола «Легкий выход на маркетплейсы», тренинг «Интернет-продажи 2023: как выжать максимум?». Пройдет и торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Это люди, которым предстоит представить Свердловскую область на финале в Москве 22–23 марта.