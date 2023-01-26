Боец ЧВК «Вагнер» из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Прощание с погибшим бойцом состоится 27 января в Свято-Троицком храме. Похороны пройдут с воинскими почестями, сообщил TagilCity.ru осведомленный источник.
В этот же день состоятся похороны еще одного погибшего из Нижнего Тагила — Ильи Скакуна. Он проживал в Дзержинском районе, а на спецоперацию отправился в октябре прошлого года. У Ильи остались двое детей.
Ранее, 19 января, в Нижнем Тагиле простились с 26-летним Данилом Сергеевым. Молодой человек погиб в зоне СВО в конце декабря.