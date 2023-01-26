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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

Боец ЧВК «Вагнер» из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

26 января 2023, 06:20
Фото: 1MI
Тагильчанин Дмитрий Афанасьев, который состоял в ЧВК «Вагнер», погиб в зоне специальной военной операции в Украине.

Прощание с погибшим бойцом состоится 27 января в Свято-Троицком храме. Похороны пройдут с воинскими почестями, сообщил TagilCity.ru осведомленный источник.

Дмитрий Афанасьев

В этот же день состоятся похороны еще одного погибшего из Нижнего Тагила — Ильи Скакуна. Он проживал в Дзержинском районе, а на спецоперацию отправился в октябре прошлого года. У Ильи остались двое детей.

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Ранее, 19 января, в Нижнем Тагиле простились с 26-летним Данилом Сергеевым. Молодой человек погиб в зоне СВО в конце декабря.

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#Анна Григорьева#Боец#Гибель#Похороны#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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