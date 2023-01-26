Более 100 преступлений прошлых лет раскрыто за год в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Среди преступлений, раскрытых тагильскими правоохранителями в минувшем году, были и те, которые произошли значительное время назад. Так, были найдены преступники в делах 12, 17 и даже 23-летней давности.
В 2022 году раскрыто свыше ста преступлений прошлых лет (114), почти тридцать (25), из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Сотрудниками полиции выполнен значительный объём розыскной работы, — сообщил глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
Во время ежегодного доклада начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова стало известно, что в городе достигнута 100% раскрываемость в делах об убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (в том числе со смертельным исходом), изнасилованиях, разбоях и кражах автомобилей. Эти незаконные действия были отмечены главой ведомства как представляющие наибольшую социальную значимость.
Годом ранее полковник отчитался о том, что в более трех с половиной тысячах преступлений (3590) был найден виновник. По состоянию на 2021 год, раскрываемость составила 62,3%.