Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Депутат гордумы, начальник техуправления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов пояснил, что возникла путаница и разночтение того, как будет действовать новое начисление платы из-за отмены ночного тарифа.
Последнее время не только в средствах массовой информации достаточно много вопросов по тарифам на электроэнергию, по начислению платы. Все-таки просьба к ответственным по направлению сотрудникам администрации подготовить памятку, примеры, как изменится тарифы и начисление платы в разных помещениях, — отметил Шведов.
Шведов пояснил, что от мэрии нужна информация по разным вопросами: менять счетчики или не менять, как будут действовать тарифы.
Спикер думы Вадим Раудштейн подтвердил, что необходимо найти понимание этой проблемы и объяснить людям, а также, возможно, предпринять какие-то действия.
Сначала людям предложили установить двухтарифные счетчики, а теперь за их же счет надо вернуть обратно. Надо отработать, возможно, обсудить с РЭК, установить срок для перехода. Потому что на сегодня мы взваливаем на людей плату по большему тарифу, — отметила Раудштейн.
Напомним, энергетическая комиссия Свердловской области подписала постановление, отменяющее льготы при оплате света, которым свердловчане пользовались ночью и в выходные дни. Предыдущий документ признали недействительным 19 января.