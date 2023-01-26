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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Депутаты попросили мэрию Нижнего Тагила сделать памятку по тарифам за электричество

26 января 2023, 09:46
Фото: TagilCity.ru
Вопрос об отмене ночного тарифа, а также связанной с этим путаницей, подняли депутаты Нижнего Тагила на очередном заседании городской думы 26 января.

Депутат гордумы, начальник техуправления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов пояснил, что возникла путаница и разночтение того, как будет действовать новое начисление платы из-за отмены ночного тарифа.

Последнее время не только в средствах массовой информации достаточно много вопросов по тарифам на электроэнергию, по начислению платы. Все-таки просьба к ответственным по направлению сотрудникам администрации подготовить памятку, примеры, как изменится тарифы и начисление платы в разных помещениях, — отметил Шведов.

Шведов пояснил, что от мэрии нужна информация по разным вопросами: менять счетчики или не менять, как будут действовать тарифы.

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Спикер думы Вадим Раудштейн подтвердил, что необходимо найти понимание этой проблемы и объяснить людям, а также, возможно, предпринять какие-то действия.

Сначала людям предложили установить двухтарифные счетчики, а теперь за их же счет надо вернуть обратно. Надо отработать, возможно, обсудить с РЭК, установить срок для перехода. Потому что на сегодня мы взваливаем на людей плату по большему тарифу, — отметила Раудштейн.
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Напомним, энергетическая комиссия Свердловской области подписала постановление, отменяющее льготы при оплате света, которым свердловчане пользовались ночью и в выходные дни. Предыдущий документ признали недействительным 19 января.

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