Епископ Феодосий благословил депутатов гордумы Нижнего Тагила

Во время своего выступления священнослужитель рассказал, что сейчас в Москве проходит международный этап рождественских чтений. Накануне состоялось пленарное заседание, на котором патриарх Кирилл, депутаты и сенаторы обсуждали вопросы воспитания подрастающего поколения, укрепления семьи и духовно-нравственных ценностей. Со слов Феодосия, принятые решения находят отражение в указах президента России Владимира Путина и результатах работы федеральных законодателей.