Епископ Феодосий благословил депутатов гордумы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Во время своего выступления священнослужитель рассказал, что сейчас в Москве проходит международный этап рождественских чтений. Накануне состоялось пленарное заседание, на котором патриарх Кирилл, депутаты и сенаторы обсуждали вопросы воспитания подрастающего поколения, укрепления семьи и духовно-нравственных ценностей. Со слов Феодосия, принятые решения находят отражение в указах президента России Владимира Путина и результатах работы федеральных законодателей.
Сейчас, вы знаете, идет <…>. Наши ребята сражаются на поле брани. Исторически, конечно, ни один супостат до Урала не доходил, но <…> идет не только на поле брани, но <…> идет и в умах, в нашем обществе, семьях. И тут очень важен ваш сектор ответственности. Вы — законодатели на местном уровне, вы поддерживаете многие инициативы, которые укрепляют нашу семью, укрепляют наше общество. И церковь, в том числе, здесь, на Нижнетагильской земле, активно сотрудничает с органами власти, проводит мероприятия, работает со школьниками, с подрастающим поколением, — заявил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.