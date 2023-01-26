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Епископ Феодосий благословил депутатов гордумы Нижнего Тагила

26 января 2023, 07:45
Фото: TagilCity.ru
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий (Чащин Сергей Владиславович) благословил депутатов Нижнего Тагила на 7 заседании городской думы 8 созыва.

Во время своего выступления священнослужитель рассказал, что сейчас в Москве проходит международный этап рождественских чтений. Накануне состоялось пленарное заседание, на котором патриарх Кирилл, депутаты и сенаторы обсуждали вопросы воспитания подрастающего поколения, укрепления семьи и духовно-нравственных ценностей. Со слов Феодосия, принятые решения находят отражение в указах президента России Владимира Путина и результатах работы федеральных законодателей.

Сейчас, вы знаете, идет <…>. Наши ребята сражаются на поле брани. Исторически, конечно, ни один супостат до Урала не доходил, но <…> идет не только на поле брани, но <…> идет и в умах, в нашем обществе, семьях. И тут очень важен ваш сектор ответственности. Вы — законодатели на местном уровне, вы поддерживаете многие инициативы, которые укрепляют нашу семью, укрепляют наше общество. И церковь, в том числе, здесь, на Нижнетагильской земле, активно сотрудничает с органами власти, проводит мероприятия, работает со школьниками, с подрастающим поколением, — заявил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.
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