«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей

Похороны молодого человека пройдут в пятницу, 27 января 2023 года. Место прощания на данный момент неизвестно, сообщила TagilCity.ru знакомая погибшего. По ее словам, сам Илья очень хотел в армию еще в детстве. Он считал это своим долгом. Для него, рассказывает подруга, это было чем-то настоящим, живым.