«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:22
Проживал погибший в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На спецоперацию он отправился в октябре 2022 года.
Похороны молодого человека пройдут в пятницу, 27 января 2023 года. Место прощания на данный момент неизвестно, сообщила TagilCity.ru знакомая погибшего. По ее словам, сам Илья очень хотел в армию еще в детстве. Он считал это своим долгом. Для него, рассказывает подруга, это было чем-то настоящим, живым.
Был добрым, славным человеком. Был, может даже, и героем. Это настоящая потеря для всех, кто его знал, для всех, кто был частью его жизни когда-то и сейчас. Такое не должно было случиться. Он был настоящим мужчиной, с большой буквы, с исключительными качествами, с потрясающим голосом и огромным сердцем. Мир потерял еще одного героя, а небеса получили прекрасного ангела, — рассказывает знакомая Ильи Скакуна.
Также изданию стало известно об еще одном скончавшемся на СВО молодом человеке. Его зовут Дмитрий Афанасьев. Он отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Прощание с ним также состоится в пятницу 27 января в Свято-Троицком соборе в Нижнем Тагиле.
Напомним, 19 января в Нижнем Тагиле попрощались с 26-летним Данилом Сергеевым. Молодой человек погиб 30 декабря 2022 года.