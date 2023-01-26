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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Известный бейсджампер из Екатеринбурга разбился во время прыжка с высотки в Дубае

26 января 2023, 14:23
Фото: страница во "ВКонтакте" Николая Иваненко
Бейсджампер из Екатеринбурга Николай Иваненко разбился во время прыжка с высотки в Дубае. Это произошло 25 января.

Мужчина часто прыгал с высоток в специальной экипировке с парашютом. О смерти сообщается на странице в соцсетях Николая.

Дата прощания с Николаем пока не сообщается. В Екатеринбурге спортсмен прославился благодаря прыжкам с высоток. Он рассказывал, что, прыгая, ощущает особый адреналин и свободу.

Был лучший во всем, всегда шëл по максимуму, большими шагами. Совсем недавно, в декабре, начал закаляться, плавать в проруби, сразу по нарастающей и вот уже сразу и забег дедов морозов и проплыл 200 метров, так же и в бейсе - от обычных прыжков до полëтов в винге со скал, Коля очень любил горы и они забрали его к себе, - написал друг Николая Сергей .

В комментариях в соцсетях многие люди написали свои соболезнования.

Как же так, ты так впечатлял меня и многих других людей своими прыжками , сколько хотелось у тебя узнать, расспросить, - написала Катерина.

Один из самых известных прыжков он совершил, прыгая с вышки рекламной вывески IKEA во время закрытия магазина в России.

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#Погиб#Разбился#Прыжок#Спортсмен#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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