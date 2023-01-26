Известный бейсджампер из Екатеринбурга разбился во время прыжка с высотки в Дубае

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Мужчина часто прыгал с высоток в специальной экипировке с парашютом. О смерти сообщается на странице в соцсетях Николая.
Дата прощания с Николаем пока не сообщается. В Екатеринбурге спортсмен прославился благодаря прыжкам с высоток. Он рассказывал, что, прыгая, ощущает особый адреналин и свободу.
Был лучший во всем, всегда шëл по максимуму, большими шагами. Совсем недавно, в декабре, начал закаляться, плавать в проруби, сразу по нарастающей и вот уже сразу и забег дедов морозов и проплыл 200 метров, так же и в бейсе - от обычных прыжков до полëтов в винге со скал, Коля очень любил горы и они забрали его к себе, - написал друг Николая Сергей .
В комментариях в соцсетях многие люди написали свои соболезнования.
Как же так, ты так впечатлял меня и многих других людей своими прыжками , сколько хотелось у тебя узнать, расспросить, - написала Катерина.
Один из самых известных прыжков он совершил, прыгая с вышки рекламной вывески IKEA во время закрытия магазина в России.