Конкурсный управляющий надеется на добросовестность нового владельца тагильского КРЗ

Заявку Рыжковой отклонили, а купить завод за 217 млн. рублей предложили единственному участнику — Андрею Коробицыну. В 2020 году он выкупил имущественный комплекс другого обанкротившегося предприятия — Кунгурского машиностроительного завода за 66,9 млн руб, о чем писал «Коммерсант Пермь». Также региональное издание пишет, что бизнесмен неоднократно участвовал в торгах на право приобретения имущества обанкротившихся предприятий и несколько раз объявлялся победителем.