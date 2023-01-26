Конкурсный управляющий надеется на добросовестность нового владельца тагильского КРЗ

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Повторные торги по продаже имущественного комплекса НАО «НТКРЗ» состоялись 11 января 2023 года. Как сообщил редакции TagilCity.ru конкурсный управляющий Максим Коуров из Москвы, изначально на торги по продаже имущества завода заявилось два покупателя. Однако проведение торгов было признано несостоявшимся, поскольку вторая заявка не соответствовала требованиям законодательства.
Так, одна из заявок была подана от некой Натальи Рыжковой. Она, по заверению Коурова, действовала в интересах тагильской компании ООО «Промсервис» — собственника Андрея Пахомова.
Как выяснилось, ООО «Промсервис» как принципал второй заявки непосредственно относится к той группе контролирующих лиц (возможно в качестве номинала), которые своими действиями нанесли заводу существенные убытки (общий размер задолженности завода превышает 1 млрд. рублей). , — пояснил конкурсный управляющий.
ООО «Промсервис» относится к микрофинансовым организациям, согласно данным системы «Контур-Фокус» численность персонала составляет 0 человек, сообщил Коуров.
Заявку Рыжковой отклонили, а купить завод за 217 млн. рублей предложили единственному участнику — Андрею Коробицыну. В 2020 году он выкупил имущественный комплекс другого обанкротившегося предприятия — Кунгурского машиностроительного завода за 66,9 млн руб, о чем писал «Коммерсант Пермь». Также региональное издание пишет, что бизнесмен неоднократно участвовал в торгах на право приобретения имущества обанкротившихся предприятий и несколько раз объявлялся победителем.
Кроме того, Андрей Коробицын ранее руководил двумя компаниями, специализирующимися на аренде и управлении собственным имуществом — ООО «Ревдинский логистический комплекс» и ООО «Мартин».
Заинтересованность Коробицына как участника торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, сообщается в документации о проведении торгов.
Покупатель — Андрей Коробицын — в течение 30 дней с момента заключения договора, который был подписан 13 января, должен выплатить остаток по платежу. Теперь предстоит передача всего имущества покупателю.
О том, какая концепция развития есть у Андрея Коробицына на НТКРЗ, конкурсному управляющему и редакции TagilCity.ru неизвестно.
В любом случае, надеемся, что стратегия владения приобретенным активом будет соответствовать принципам добросовестного предпринимателя и предполагает использование эффективных и прозрачных подходов к ведению бизнеса, — сообщил редакции TagilCity.ru Максим Коуров.
Конкурсный управляющий отметил, что он заинтересован максимально добросовестно урегулировать все незавершенные задачи. В частности это продажа товарно-материальных ценностей, выплата полученных от продажи имущества денежных средств, выплата заработной платы сотрудникам, выплаты независимым добросовестным кредиторам, привлечение к убыткам контролировавших завода лиц, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.
«Полная тишина», — так прокомментировал корреспонденту TagilCity.ru сотрудник одной из бывших фирм-арендаторов НТКРЗ. Напомним, работники компании обратились в прокуратуру по поводу невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев. До сих пор они жду ответа от прокуратуры Нижнего Тагила.
В декабре тагильчане рассказали редакции TagilCity.ru, что их принудили рассчитаться по собственному желанию. Заявления с людей собрали, а зарплату им не выплатили.