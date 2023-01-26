Лошадиный навоз в ледовом городке Нижнего Тагила обязали убирать дорожников

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В рамках муниципального контракта содержание улично-дорожной сети, в том числе очистка тротуаров и придорожной территории, возложено на подрядную организацию МУП «Тагилдорстрой». Все работы по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети проводятся в соответствии с графиками. Контроль за исполнением муниципального контракта возложен на МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», — пояснили в администрации Ленинского района Нижнего Тагила.
При этом, там отметили, что специалисты администрации вместе с сотрудниками отделения полиции № 16 МУ регулярно, а в период новогодних и рождественских праздников ежедневно, проводят контрольные мероприятия по недопущению катания на лошадях, пони или других вьючных и верховых животных на территории новогоднего ледового городка, а также других общественных территориях.
Однако жители города заявляют о бездействии сотрудников правоохранительных органов в отношении коммерсантов, катающих людей на животных. Так, тагильчанка Елена рассказала, что полицейские не обращают никакого внимания на лошадников в ледовом городке.
Были в ледовом городке несколько раз вместе с семьей. Неприятно поразило отношение полиции к катающим. Например, на открытии елки трое сотрудников правоохранительных органов просто стояли рядом с ними и разговаривали. Между тем, навоз от животных был повсюду, никто его не убирал. В другой раз видела полицейских на проспекте Строителей. Мимо них также спокойно проходили лошади, пони и олень с санями, — рассказала Елена редакции TagilCity.ru.
В администрации Ленинского района также заявили, что по законодательству не могут привлечь к административной ответственности лиц, оказывающих услуги по катанию на животных на общественных территориях города. Такие меры предусмотрены только за нарушение отдельных требований правил благоустройства, в которые катание не входит. При этом на Пихтовых горах и на Площади Славы, например, действуют дорожные знаки «Движение гужевых повозок запрещено». Они вводят запрет не только на движение гужевых повозок и саней, но и верховых и вьючных животных.
Напомним, в июле 2022 года в Нижнем Тагиле была создана рабочая группа, которая занимается решением организации этого процесса.