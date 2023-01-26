Лошадиный навоз в ледовом городке Нижнего Тагила обязали убирать дорожников

В администрации Ленинского района также заявили, что по законодательству не могут привлечь к административной ответственности лиц, оказывающих услуги по катанию на животных на общественных территориях города. Такие меры предусмотрены только за нарушение отдельных требований правил благоустройства, в которые катание не входит. При этом на Пихтовых горах и на Площади Славы, например, действуют дорожные знаки «Движение гужевых повозок запрещено». Они вводят запрет не только на движение гужевых повозок и саней, но и верховых и вьючных животных.