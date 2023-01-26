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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Новый стадион появится у школы №10 в Нижнем Тагиле в 2023 году

26 января 2023, 12:27
Фото: скрин с видео Владислава Пинаева
В 2023 году около школы №10 в Нижнем Тагиле появится стадион. Это будет многофункциональный спортивный комплекс.

Информацию о предстоящем благоустройстве анонсировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он отметил, что это будет спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, полосой препятствий, площадкой для воркаута, а также оборудованием для сдачи нормативов ГТО.

Напомним, что в прошлом году у школы № 9 на Вагонке в Нижнем Тагиле открылась универсальная стройплощадка. Новый стадион расположился между школами № 9 и № 35. На эти цели было потрачено 27 миллионов рублей.

Здесь есть футбольное поле, тренажеры, а также новое освещение. Помимо этого, на новой спортплощадке есть все необходимое для сдачи нормативов ГТО.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Благоустройство#Стадион#Футбольное поле#Город#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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