Новый стадион появится у школы №10 в Нижнем Тагиле в 2023 году

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Информацию о предстоящем благоустройстве анонсировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он отметил, что это будет спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, полосой препятствий, площадкой для воркаута, а также оборудованием для сдачи нормативов ГТО.
Напомним, что в прошлом году у школы № 9 на Вагонке в Нижнем Тагиле открылась универсальная стройплощадка. Новый стадион расположился между школами № 9 и № 35. На эти цели было потрачено 27 миллионов рублей.
Здесь есть футбольное поле, тренажеры, а также новое освещение. Помимо этого, на новой спортплощадке есть все необходимое для сдачи нормативов ГТО.