Новый стадион появится у школы №10 в Нижнем Тагиле в 2023 году

Он отметил, что это будет спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, полосой препятствий, площадкой для воркаута, а также оборудованием для сдачи нормативов ГТО.