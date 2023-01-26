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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

От кровопотери после ранения на СВО погиб 31-летний житель Новоуральска

26 января 2023, 10:12
Фото: страница во "ВКонтакте" Вячеслава Тюменцева
Под Новоуральском похоронили 31-летнего солдата, который погиб в ходе проведения спецоперации.

Он скончался от кровопотери после осколочного ранения. Мужчину звали Олег Ларин. На СВО он уехал 30 октября.

Погиб солдат 7 декабря под Артемовском. Об этом рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

Также он выразил семье погибшего свои глубочайшие соболезнования. За отвагу военного посмертно наградили медалью.

Ранее сообщалось, что тагильчанин Дмитрий Афанасьев, который состоял в ЧВК «Вагнер», погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с ним состоится 27 января в Свято-Троицком храме.

Боец ЧВК «Вагнер» из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
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