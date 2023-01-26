От кровопотери после ранения на СВО погиб 31-летний житель Новоуральска

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Он скончался от кровопотери после осколочного ранения. Мужчину звали Олег Ларин. На СВО он уехал 30 октября.
Погиб солдат 7 декабря под Артемовском. Об этом рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
Также он выразил семье погибшего свои глубочайшие соболезнования. За отвагу военного посмертно наградили медалью.
Ранее сообщалось, что тагильчанин Дмитрий Афанасьев, который состоял в ЧВК «Вагнер», погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с ним состоится 27 января в Свято-Троицком храме.