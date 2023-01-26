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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал свою версию случившегося

26 января 2023, 14:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отец Анастасии Петровой, которая убила троих своих детей, изгоняя из них бесов, рассказал о том, что он думает о произошедшем. У мужчины есть своя версия произошедшего.

Владимир Ильин рассказал изданию Е1, что после трагедии он перечитал письма Анастасии, которые она написала после совершения убийства. Сейчас они общаются через передачу записок в СИЗО (там Анастасия пробудет как минимум до 26 февраля). Дочь пишет, что нуждается в поддержке и просит молиться за упокой детей.

По словам отца, до состояния, в котором женщина совершила злодеяние, ее довел ее супруг Вячеслав. В письмах дочь называет его дьяволом во плоти.

При разводе он хотел избавиться от жены, чтобы сохранить за собой детей. Потому что при разводе, сами знаете, почти сто процентов детей остается с матерью. Я думаю, он дал ей смертельную дозу мочегонного. И это обернулось такой трагедией. Я виню в этом ее мужа-наркомана, - сказал Владимир Ильин.

В письмах из СИЗО Анастасия также просит найти ей хорошего адвоката. Пенсионер уже копит деньги на юриста – муж Анастасии помочь в этом вопросе отказался.

Семья отреклась от убившей троих детей матери в Екатеринбурге
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