Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал свою версию случившегося

Владимир Ильин рассказал изданию Е1, что после трагедии он перечитал письма Анастасии, которые она написала после совершения убийства. Сейчас они общаются через передачу записок в СИЗО (там Анастасия пробудет как минимум до 26 февраля). Дочь пишет, что нуждается в поддержке и просит молиться за упокой детей.