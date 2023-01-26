Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Девочки во время перемены встретились в школьном туалете и в ходе разборок одна из оппоненток ударила другую ногой в лицо. Причиной стал отказ поцеловать кроссовок.
Другие подростки снимали происходящее на камеру мобильного телефона. После случившегося ребята передавали телефоны друг другу, делились видео. Оно в результате попало в сеть, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По данному факту полиция Нижнего Тагила, а также Следственный комитет по Свердловской области начали проверки.