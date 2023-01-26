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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео

26 января 2023, 05:57
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В одной из школ на Вые в Нижнем Тагиле девочка ударила ногой в лицо свою сверстницу. По словам очевидца, возможно, ссора между ними произошла из-за кражи вейпа.

Девочки во время перемены встретились в школьном туалете и в ходе разборок одна из оппоненток ударила другую ногой в лицо. Причиной стал отказ поцеловать кроссовок.

Другие подростки снимали происходящее на камеру мобильного телефона. После случившегося ребята передавали телефоны друг другу, делились видео. Оно в результате попало в сеть, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По данному факту полиция Нижнего Тагила, а также Следственный комитет по Свердловской области начали проверки.

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#Ирина Кирилова#Дети#Пострадавшие#Нападение#Подростки#Криминал#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
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