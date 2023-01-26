Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео

В одной из школ на Вые в Нижнем Тагиле девочка ударила ногой в лицо свою сверстницу. По словам очевидца, возможно, ссора между ними произошла из-за кражи вейпа.

Девочки во время перемены встретились в школьном туалете и в ходе разборок одна из оппоненток ударила другую ногой в лицо. Причиной стал отказ поцеловать кроссовок. Другие подростки снимали происходящее на камеру мобильного телефона. После случившегося ребята передавали телефоны друг другу, делились видео. Оно в результате попало в сеть, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». По данному факту полиция Нижнего Тагила, а также Следственный комитет по Свердловской области начали проверки. «Валялась в грязи и орала»: пьяную девочку отправили в больницу жители Нижнего Тагила Узнать подробнее