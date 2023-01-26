Полиция Тавды устроит облаву на водителей лесовозов

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Правоохранителей интересуют случаи заготовки, переработки, транспортировки и сбыта лесоматериалов. Тавдинская полиция напоминает, что за незаконную вырубку деревьев положено наказание как по КоАП РФ, так и по уголовному кодексу. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский».
Так, за несанкционированную рубку лесной растительности физическое лицо может быть оштрафовано на 3000-4000 рублей. Для должностных лиц предусмотрен другой размер санкций — от 20 000 до 40 000 рублей. Для юридических лиц в сфере права закреплена финансовая ответственность в диапазоне от 200 000 до 300 000 рублей.
Ранее в Нижнем Тагиле утвердили программу пользования лесом. В рамках предусмотренных администрацией мероприятий с тагильчанами планируют проводить консультации, а также оказывать информационную поддержку. Соответствующие действия будут осуществляться ежемесячно на протяжении 2023 года.