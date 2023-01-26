TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Полиция Тавды устроит облаву на водителей лесовозов

26 января 2023, 03:40
Фото: МО МВД "Тавдинский"
Сотрудники ГИБДД с 23 января по 9 февраля проведут в Тавдинском ГО оперативно-профилактический рейд «Лес». Полицейские будут выявлять случаи незаконного использования древесины среди водителей лесовозов.

Правоохранителей интересуют случаи заготовки, переработки, транспортировки и сбыта лесоматериалов. Тавдинская полиция напоминает, что за незаконную вырубку деревьев положено наказание как по КоАП РФ, так и по уголовному кодексу. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Тавдинский».

Так, за несанкционированную рубку лесной растительности физическое лицо может быть оштрафовано на 3000-4000 рублей. Для должностных лиц предусмотрен другой размер санкций — от 20 000 до 40 000 рублей. Для юридических лиц в сфере права закреплена финансовая ответственность в диапазоне от 200 000 до 300 000 рублей.

Программу профилактики нарушений пользования лесом утвердили в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Ранее в Нижнем Тагиле утвердили программу пользования лесом. В рамках предусмотренных администрацией мероприятий с тагильчанами планируют проводить консультации, а также оказывать информационную поддержку. Соответствующие действия будут осуществляться ежемесячно на протяжении 2023 года.

Читайте также:
Полмиллиона штрафа выплатит свердловская фирма за вырубку 50 сосенЗа незаконную вырубку двух сосен тагильчанин заплатит 20 тысяч рублейЗа вырубку леса на 4,5 миллиона рублей уральца отправили в колонию
#Анна Варнакина#Лес#Древесина#Дерево#Деревья#Полиция#Тавда#Криминал
Подпишитесь
Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве
Вчера, 15:01
Чем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего Тагила
Вчера, 10:45
Журавлик кузнеца из Нижнего Тагила станет частью стелы в память погибших на СВО
Вчера, 15:36
Вертолеты, операции и неонатологи: какой будет новая детская больница на ГГМ в Тагиле
Вчера, 06:23
Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича
24 января 10:46
В 11 раз упало число пойманных мобильной станцией УГМС превышений выбросов в Тагиле
Вчера, 08:28