Полиция Тавды устроит облаву на водителей лесовозов

Так, за несанкционированную рубку лесной растительности физическое лицо может быть оштрафовано на 3000-4000 рублей. Для должностных лиц предусмотрен другой размер санкций — от 20 000 до 40 000 рублей. Для юридических лиц в сфере права закреплена финансовая ответственность в диапазоне от 200 000 до 300 000 рублей.