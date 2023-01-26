Промежуточные итоги программы «Чистый воздух» подвели в Нижнем Тагиле

Глава офиса «Чистый воздух» Никита Колонцов, который контролирует экологические показатели, отметил сокращение вредных выбросов, произведенных заводами Нижнего Тагила. Так, УВЗ снизило объем сбрасываемых в воздух веществ-загрязнителей на 11,4 тонны. Следующим шагом станет природоохранная деятельность, которая поможет снизить число вредных выбросов еще на 1,66 тонны. В свою очередь, ЕВРАЗ НТМК отметился в прошлом году тем, что провел обновление коксохимического производства. Планируется, что после работ объем избыточного пара снизится на 175 тонн.