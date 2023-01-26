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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:36

Промежуточные итоги программы «Чистый воздух» подвели в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 04:34
Фото: 1MI
Итоги федеральной программы «Чистый воздух» за 2022 год обсудили в координационном штабе по контролю за выбросами в Нижнем Тагиле.

Все запланированные на прошлый год мероприятия выполнены ответственными лицами, сообщает администрация Нижнего Тагила. Совещание между представителями Росгидромета, Общественной палаты и других проводилось в онлайн-формате. В нем поучаствовал и градоначальник Владислав Пинаев.

Глава офиса «Чистый воздух» Никита Колонцов, который контролирует экологические показатели, отметил сокращение вредных выбросов, произведенных заводами Нижнего Тагила. Так, УВЗ снизило объем сбрасываемых в воздух веществ-загрязнителей на 11,4 тонны. Следующим шагом станет природоохранная деятельность, которая поможет снизить число вредных выбросов еще на 1,66 тонны. В свою очередь, ЕВРАЗ НТМК отметился в прошлом году тем, что провел обновление коксохимического производства. Планируется, что после работ объем избыточного пара снизится на 175 тонн.

В целях снижения объемов дурнопахнущих и негативно влияющих на здоровье веществ в атмосфере, в 2022 году городом закуплено 8 трамвайных вагонов на сумму более чем 500 миллионов рублей. В 2023-м ожидается поступление еще 4 вагонов. В планах руководителей — замена печного отопления на газовое в 888 домах, восстановление 5 газовых котельных, развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» в Тагиле за четыре года
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Чистый воздух#Нацпроект#Федеральная программа#Экология#Владислав Пинаев#Касается каждого
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