Путин поддержал идею повторного проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Путин сказал, что это хорошая идея, однако в нынешних условиях, по его словам, провести такое мероприятие будет непросто.
«Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи], и провели очень успешно», — сказал президент.
Путин считает, что всему свое время и что многое зависит от позиции участников и международных организаций, передает tass.ru. Он отметил, что идея фестиваля очень правильная, потому что такие события призваны объединять людей и часто проходят с хорошим результатом.
По словам главы государства, Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне. Он выразил благодарность Дарье за идею и пообещал привлечь ее к организации мероприятия.