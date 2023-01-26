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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Путин поддержал идею повторного проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи

26 января 2023, 07:54
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин считает, что в будущем можно снова организовать Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Идею повторить студенческий фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году, предложила студентка РУДН Дарья Семенова.

Путин сказал, что это хорошая идея, однако в нынешних условиях, по его словам, провести такое мероприятие будет непросто.

«Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи], и провели очень успешно», — сказал президент.

Путин считает, что всему свое время и что многое зависит от позиции участников и международных организаций, передает tass.ru. Он отметил, что идея фестиваля очень правильная, потому что такие события призваны объединять людей и часто проходят с хорошим результатом. 

По словам главы государства, Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне. Он выразил благодарность Дарье за идею и пообещал привлечь ее к организации мероприятия.

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