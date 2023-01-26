Россияне из 68 регионов стали миллионерами за один день

В Подмосковье, возглавляющем топ-10 регионов по числу победителей, по миллиону получил 21 человек. В Москве — 13, в Ленинградской области, Башкортостане и Краснодарском крае — по 11, в Новосибирской области — 10, в Красноярском крае — девять, в Саратовской области — семь, в Кировской области и Ставрополье — по шесть, в Ханты-Мансийском АО, Удмуртии, Ростовской, Омской и Кемеровской областях — по пять, пишет newsnn.ru.