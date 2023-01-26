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Updated Сегодня, 13:05

Россияне из 68 регионов стали миллионерами за один день

26 января 2023, 13:05
В первом новогоднем розыгрыше лотереи «Мечталлион» миллионные выигрыши получили свыше 270 жителей 68 субъектов России. Больше всего миллионеров в Подмосковье. Один житель Московской области получил суперприз — 100 миллионов рублей, проинформировали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

В Подмосковье, возглавляющем топ-10 регионов по числу победителей, по миллиону получил 21 человек. В Москве — 13, в Ленинградской области, Башкортостане и Краснодарском крае — по 11, в Новосибирской области — 10, в Красноярском крае — девять, в Саратовской области — семь, в Кировской области и Ставрополье — по шесть, в Ханты-Мансийском АО, Удмуртии, Ростовской, Омской и Кемеровской областях — по пять, пишет newsnn.ru.

Миллионеров не оказалось в Алтайском крае, Ивановской и Томской областях, Чечне и Ямало-Ненецком АО. Однако выигрышными стали в этих регионах примерно 233 тысячи билетов на сумму в 30 миллионов рублей.

Число проданных билетов с миллионным выигрышем в партнерских каналах выглядит так: два — «Дикси», 49 — «Магнит», 184 — «Почта России», 15 — «Красное и Белое».

По миллиону выиграли также 20 соотечественников, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте «Национальной Лотереи» и через мобильное приложение.

В первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» миллионерами стали более 270 участников — это почти втрое больше, чем прогнозировали организаторы. Выигрышными оказались примерно четыре миллиона лотерейных билетов на 868 миллионов рублей. 

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