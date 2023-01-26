Россияне из 68 регионов стали миллионерами за один день

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Подмосковье, возглавляющем топ-10 регионов по числу победителей, по миллиону получил 21 человек. В Москве — 13, в Ленинградской области, Башкортостане и Краснодарском крае — по 11, в Новосибирской области — 10, в Красноярском крае — девять, в Саратовской области — семь, в Кировской области и Ставрополье — по шесть, в Ханты-Мансийском АО, Удмуртии, Ростовской, Омской и Кемеровской областях — по пять, пишет newsnn.ru.
Миллионеров не оказалось в Алтайском крае, Ивановской и Томской областях, Чечне и Ямало-Ненецком АО. Однако выигрышными стали в этих регионах примерно 233 тысячи билетов на сумму в 30 миллионов рублей.
Число проданных билетов с миллионным выигрышем в партнерских каналах выглядит так: два — «Дикси», 49 — «Магнит», 184 — «Почта России», 15 — «Красное и Белое».
По миллиону выиграли также 20 соотечественников, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте «Национальной Лотереи» и через мобильное приложение.
В первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» миллионерами стали более 270 участников — это почти втрое больше, чем прогнозировали организаторы. Выигрышными оказались примерно четыре миллиона лотерейных билетов на 868 миллионов рублей.