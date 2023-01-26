TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Школьница задержана на двое суток за избиение сверстницы в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 11:04
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на 48 часов задержали девочку, которая 16 января избила ученицу 8 класса школы №33 в туалете одной из школ Нижнего Тагила.

Восьмиклассницу на двое суток отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Также в ближайшее время полицейские проведут общешкольное собрание с целью профилактики подобных драк. Они разъяснят ученикам, чем такие действия череваты. Расскажут и об ответственности несовершеннолетних по закону.

Ранее сообщалось, что дело об избиении школьницы на личный контроль взял глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Нижнем ТагилеЗаклеившая ученику рот скотчем преподаватель в Екатеринбурге отстранена от работы
#Елена Озерова#Избиение#Драка#Школа#Видео#СК#Происшествия#Нижний Тагил#Избиение школьницы в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами
Сегодня, 11:14
Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве
Вчера, 15:01
Епископ Феодосий благословил депутатов гордумы Нижнего Тагила
Сегодня, 07:45
Тагильчан предупредили о мошенниках с электросчетчиками
Сегодня, 10:41
Боец ЧВК «Вагнер» из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Сегодня, 06:20
«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей
Сегодня, 05:58