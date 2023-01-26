Школьница задержана на двое суток за избиение сверстницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Восьмиклассницу на двое суток отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Также в ближайшее время полицейские проведут общешкольное собрание с целью профилактики подобных драк. Они разъяснят ученикам, чем такие действия череваты. Расскажут и об ответственности несовершеннолетних по закону.
Ранее сообщалось, что дело об избиении школьницы на личный контроль взял глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.