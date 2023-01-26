Штормовое предупреждение продлено в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
27 января местами порывы ветра могут достичь ночью 22 метра в секунду, а днем - 18. По данным МЧС, в этот день будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, метель. В отдельных районах на дорогах будет гололед.
В связи с этим, существует повышенный риск обрывов ЛЭП, ДТП, образования автомобильных заторов, аварий на системах ЖКХ.
В Нижнем Тагиле 27 января ожидается -2…-5 градусов и снегопад. 28 января столбики термометров опустятся до -8, а 29-го – до -9 градусов. В выходные ожидается д -10 градусов. При этом ветер достигнет максимум 12 метров в секунду.