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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Штормовое предупреждение продлено в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 15:06

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

В Свердловской области ожидается сильный ветер. Предупреждение продлили спасатели.

27 января местами порывы ветра могут достичь ночью 22 метра в секунду, а днем - 18. По данным МЧС, в этот день будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, метель. В отдельных районах на дорогах будет гололед.

В связи с этим, существует повышенный риск обрывов ЛЭП, ДТП, образования автомобильных заторов, аварий на системах ЖКХ.

В Нижнем Тагиле 27 января ожидается -2…-5 градусов и снегопад. 28 января столбики термометров опустятся до -8, а 29-го – до -9 градусов. В выходные ожидается д -10 градусов. При этом ветер достигнет максимум 12 метров в секунду.

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#Елена Озерова#Погода#Снег#Ветер#Предупреждение#Природа#Нижний Тагил#Новости УрФО
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