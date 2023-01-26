Силовики нагрянули в школу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Девочки повздорили, по одной из версий, из-за кражи вейпа. Однако свидетельница рассказала, что причиной конфликта стали слухи, которые распространяла пострадавшая. По словам завуча школы, работа ведется. В школе на данный момент полиция, пишет Е1.
По данным издания, после случившегося на нападавшую в социальных сетях обрушилась война хейта. Девочка скрыла свою страницу и поменяла имя.
Ранее в Следственном комитете заявили, что начата проверка. Также к делу подключилась прокуратура. Планируется назначить экспертизу, чтобы установить, насколько сильный вред причинен здоровью пострадавшей девочки.