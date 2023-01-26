Силовики нагрянули в школу в Нижнем Тагиле после избиения девочки в туалете

В школу № 33 в Нижнем Тагиле нагрянули силовики. Они пришли туда с проверкой после того, как стало известно об избиении одной из учениц в школьном туалете.