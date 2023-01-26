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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Силовики нагрянули в школу в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 08:09
Фото: TagilCity.ru

Силовики нагрянули в школу в Нижнем Тагиле после избиения девочки в туалете

В школу № 33 в Нижнем Тагиле нагрянули силовики. Они пришли туда с проверкой после того, как стало известно об избиении одной из учениц в школьном туалете.

Девочки повздорили, по одной из версий, из-за кражи вейпа. Однако свидетельница рассказала, что причиной конфликта стали слухи, которые распространяла пострадавшая. По словам завуча школы, работа ведется. В школе на данный момент полиция, пишет Е1.

По данным издания, после случившегося на нападавшую в социальных сетях обрушилась война хейта. Девочка скрыла свою страницу и поменяла имя.

Ранее в Следственном комитете заявили, что начата проверка. Также к делу подключилась прокуратура. Планируется назначить экспертизу, чтобы установить, насколько сильный вред причинен здоровью пострадавшей девочки.

Подростки в Нижнем Тагиле избили девочку в школьном туалете и записали это на видео
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#Ирина Кирилова#Дети#Пострадавшие#Нападение#Полиция#Проверка#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область
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