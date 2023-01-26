СК начал проверку после избиения девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В рамках проверки следователи установят обстоятельства случившегося инцидента, в том числе будет проверено, приняты ли администрацией школы меры для обеспечения безопасности учащихся.
Кроме того, следователи назначат экспертизу для установления тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК по Свердловской области.
Напомним, в сеть попало видео, на котором одна из учениц школ на Вые в Нижнем Тагиле пинает ногой в лицо свою сверстницу. Все случилось в школьном туалете. По словам одного из очевидцев, ссора между девочками могла произойти из-за краденного вейпа.