СК начал проверку после избиения девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле

Напомним, в сеть попало видео, на котором одна из учениц школ на Вые в Нижнем Тагиле пинает ногой в лицо свою сверстницу. Все случилось в школьном туалете. По словам одного из очевидцев, ссора между девочками могла произойти из-за краденного вейпа.