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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

«Спартак» может взять Промеса на свой очередной сбор

26 января 2023, 17:58
Фото: pxhere.com
Нидерландский футболист Квинси Промес, защищающий цвета «Спартака», может принять участие в третьем тренировочном сборе красно-белых.

Отмечается, что полузащитник готов к тому, чтобы решить свои личные вопросы и отправиться в расположение столичного клуба. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ Спорт».

Напомним, что ранее футболист пропустил два цикла подготовки к новому сезону в ОАЭ. В качестве официальной причины отсутствия игрока указывались личные обстоятельства, однако многие сошлись во мнении о том, что на самом деле виной всему уголовное дело, возбужденное в отношении Квинси в Нидерландах. 

Между Нидерландами и ОАЭ, где тренировался «Спартак», действует договор о выдаче лиц, имеющих проблемы с законом. Заключительный сбор красно-белых пройдет в Турции, где такая угроза для Промеса отсутствует.

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