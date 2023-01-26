«Спартак» может взять Промеса на свой очередной сбор

Напомним, что ранее футболист пропустил два цикла подготовки к новому сезону в ОАЭ. В качестве официальной причины отсутствия игрока указывались личные обстоятельства, однако многие сошлись во мнении о том, что на самом деле виной всему уголовное дело, возбужденное в отношении Квинси в Нидерландах.