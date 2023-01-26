«Спартак» может взять Промеса на свой очередной сбор

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Отмечается, что полузащитник готов к тому, чтобы решить свои личные вопросы и отправиться в расположение столичного клуба. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ Спорт».
Напомним, что ранее футболист пропустил два цикла подготовки к новому сезону в ОАЭ. В качестве официальной причины отсутствия игрока указывались личные обстоятельства, однако многие сошлись во мнении о том, что на самом деле виной всему уголовное дело, возбужденное в отношении Квинси в Нидерландах.
Между Нидерландами и ОАЭ, где тренировался «Спартак», действует договор о выдаче лиц, имеющих проблемы с законом. Заключительный сбор красно-белых пройдет в Турции, где такая угроза для Промеса отсутствует.