Стали известны территории для благоустройства в 2024 году в Нижнем Тагиле

Напомним, что сбор мнений от жителей Нижнего Тагила относительно того, какие объекты должны подлежать реконструкции, ежегодно проводится на официальном городском сайте. Окончательный результат огласят 31 января. Минимум 2 общественные территории, разделившие лидирующие позиции в конкурсе, перейдут в шорт-лист на единой всероссийской платформе. Рейтинговое голосование проведут с 15 апреля по 30 мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.