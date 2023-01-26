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Стали известны территории для благоустройства в 2024 году в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 05:02
Фото: 1MI
6 общественных пространств стали лидерами голосования по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стало известно, какие объекты инфраструктуры жители Нижнего Тагила выбрали для благоустройства в 2024 году. Онлайн-голосование закончится менее, чем через неделю.

На данный момент в лонг-лист конкурса входят:

  • площадка перед машиностроительным сузом на проспекте Вагоностроителей, 14а;
  • участок земли в границах зданий на проспекте Строителей, 5, 7 и 11;
  • парк имени III Интернационала на Руднике;
  • нечетная сторона Ленинградского пр-та (участок от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского);
  • парк им. Горького;
  • зона рядом с руслом реки Ежовки и располагающимся вблизи прудом (около Киевской 179, 195).
До конца голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле остается 2 недели
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Напомним, что сбор мнений от жителей Нижнего Тагила относительно того, какие объекты должны подлежать реконструкции, ежегодно проводится на официальном городском сайте. Окончательный результат огласят 31 января. Минимум 2 общественные территории, разделившие лидирующие позиции в конкурсе, перейдут в шорт-лист на единой всероссийской платформе. Рейтинговое голосование проведут с 15 апреля по 30 мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Инфраструктура#Голосование#Реконструкция#Город#Касается каждого
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