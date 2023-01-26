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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Стало известно количество камер «Безопасного города» в Нижнем Тагиле

26 января 2023, 08:26
Фото: 1MI
Глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал о количестве установленных в городе камер видеонаблюдения. Полковник выступил с докладом на 7 заседании городской думы 8 созыва 26 января.

Начальник нижнетагильской полиции отметил, что наличие камер вносит серьезный вклад в раскрытие и профилактику городской преступности.

Была проведена колоссальная работа заместителями главы и главой города Владиславом Юрьевичем [Пинаевым] <…> На сегодняшний день, с момента поэтапного введения, функционирует у нас 700 камер, 132 из них поворотные, 3 — биометрические. Продолжаем наращивать количество, — сообщил начальник МУ МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Однако по данным за 2021 год, из 3500 преступлений с помощью камер были раскрыты только 50. Показатель за 2022 год еще неизвестен.

Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» заработал в Нижнем Тагиле в 2014 году. В 2021-м на территории города функционировало 530 камер (74 поворотных и 3 биометрические).

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