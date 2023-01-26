Стало известно количество камер «Безопасного города» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Начальник нижнетагильской полиции отметил, что наличие камер вносит серьезный вклад в раскрытие и профилактику городской преступности.
Была проведена колоссальная работа заместителями главы и главой города Владиславом Юрьевичем [Пинаевым] <…> На сегодняшний день, с момента поэтапного введения, функционирует у нас 700 камер, 132 из них поворотные, 3 — биометрические. Продолжаем наращивать количество, — сообщил начальник МУ МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
Однако по данным за 2021 год, из 3500 преступлений с помощью камер были раскрыты только 50. Показатель за 2022 год еще неизвестен.
Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» заработал в Нижнем Тагиле в 2014 году. В 2021-м на территории города функционировало 530 камер (74 поворотных и 3 биометрические).