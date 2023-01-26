По его словам, вариантов развития ситуации может быть два. Возможно, жителям и предприятиям придется менять счетчики или заниматься их перепрограммированием, но такие расходы на потребителей «вешать» мало кто решится, уверен собеседник редакции. Вероятнее всего, говорит коммунальщик, потребителей электроэнергии не заставят менять оборудование, а показания счетчиков по двум тарифам будут просто суммировать, считая их по одному тарифу.