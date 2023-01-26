Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Сейчас появятся гастролеры, которые будут предлагать перепрограммировать счетчики под шумок. Желание сэкономить может выйти боком: пока нет указаний от РЭК, ни сбытовые, ни управляющие компании не рекомендуют заниматься заменой или перепрограммированием счетчиков. Мы для своих жителей сделаем объявления об этом, чтобы ждали официальные заявления от нас или других уполномоченных органов и не покупались на рекламу недобросовестных фирм, — заявил TagilCity.ru замдиректора одной из управляющих компаний Нижнего Тагила.
По его словам, вариантов развития ситуации может быть два. Возможно, жителям и предприятиям придется менять счетчики или заниматься их перепрограммированием, но такие расходы на потребителей «вешать» мало кто решится, уверен собеседник редакции. Вероятнее всего, говорит коммунальщик, потребителей электроэнергии не заставят менять оборудование, а показания счетчиков по двум тарифам будут просто суммировать, считая их по одному тарифу.
При однотарифном расчете цена за 1 кВт/ч находится на уровне 5,15 рубля в домах с газовыми плитами и 3,61 рубля для потребителей в жилых помещениях с электроплитами.
Справка. С 1 декабря 2022 года в Свердловской области повысили тарифы. В конце декабря 2022 года ФАС признала незаконным повышение. Следом было признано незаконным применение только ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Таким образом, потребители ждут информацию о том, как же далее будет начисляться оплата за электроэнергию.