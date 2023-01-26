Тагильчанки рассказали об абьюзе, а жителей предупредили о мошенниках

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
Тагильчанки рассказали о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами. Журналисты TagilCity.ru разбирались, как распознать тревожные звонки и определить точку невозврата, и можно ли безболезненно для разорвать все связи с абьюзером.
На фоне неопределенности с тарифами на электроэнергию в Нижнем Тагиле могут объявиться мошенники. Поэтому жителям советуют дождаться официальных заявлений Региональной энергетической компании, УК или сбытовых компаний.
Стало известно, сколько камер «Безопасного города» установлено в Нижнем Тагиле. Глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал об этом на 7 заседании городской думы 8 созыва 26 января. Он отметил, что наличие камер вносит серьезный вклад в раскрытие и профилактику городской преступности.
В январе 2023 года завод-банкрот НТКРЗ был продан за 217 млн рублей. Его новым владельцем стал бизнесмен Андрей Коробицын из Пермского края. Он рассказал о деталях продажи площадей и о мнении конкурсного управляющего.
Количество поднадзорных преступников, освободившихся из тюрем в Нижнем Тагиле, оказалось больше, чем в 6-7 областях России. Сейчас под надзором находятся более 600 человек.