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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Тагильчанки рассказали об абьюзе, а жителей предупредили о мошенниках

26 января 2023, 15:53
Фото: 1MI
Жительницы Нижнего Тагила рассказали об отношениях с абьюзерами, а горожан предупредили о мошенниках. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 января.

Тагильчанки рассказали о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами. Журналисты TagilCity.ru разбирались, как распознать тревожные звонки и определить точку невозврата, и можно ли безболезненно для разорвать все связи с абьюзером.

Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами
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На фоне неопределенности с тарифами на электроэнергию в Нижнем Тагиле могут объявиться мошенники. Поэтому жителям советуют дождаться официальных заявлений Региональной энергетической компании, УК или сбытовых компаний.

Тагильчан предупредили о мошенниках с электросчетчиками
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Стало известно, сколько камер «Безопасного города» установлено в Нижнем Тагиле. Глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал об этом на 7 заседании городской думы 8 созыва 26 января. Он отметил, что наличие камер вносит серьезный вклад в раскрытие и профилактику городской преступности.

Стало известно количество камер «Безопасного города» в Нижнем Тагиле
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В январе 2023 года завод-банкрот НТКРЗ был продан за 217 млн рублей. Его новым владельцем стал бизнесмен Андрей Коробицын из Пермского края. Он рассказал о деталях продажи площадей и о мнении конкурсного управляющего.

Конкурсный управляющий надеется на добросовестность нового владельца тагильского КРЗ
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Количество поднадзорных преступников, освободившихся из тюрем в Нижнем Тагиле, оказалось больше, чем в 6-7 областях России. Сейчас под надзором находятся более 600 человек.

Абдулкадыров: поднадзорных преступников в Тагиле больше, чем в 6-7 областях России
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Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами
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