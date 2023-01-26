Тинькофф намерен расширить стипендиальную программу для учащихся вузов РФ

Тинькофф рассказал о планах расширения стипендиальной программы для учащихся вузов РФ. В текущем году число ее участников станет больше в 2,5 раза, то есть возрастет до 200 человек, а суммарный бюджет программы достигнет почти 60 миллионов рублей. Побороться за стипендию смогут и студенты Свердловск

Кроме того, возможность получить стипендию Тинькофф теперь появится и у иностранных граждан, которые обучаются в российских университетах, пишет newsnn.ru. Стипендиальная программа Тинькофф – одна из наиболее значимых негосударственных стипендий в стране. В этом году стало известно, что к ранее включенным в программу трекам “Разработка” и “Аналитика” добавилась “Информационная безопасность” – сравнительно новое, но при этом крайне перспективное направление работы, которое играет большую роль в технологических компаниях любых отраслей, в том числе финансовой. В ходе рассмотрения заявок учитываются такие достижения кандидатов, как отличная успеваемость, факты успешного участия в общероссийских и мировых олимпиадах, победы или призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, наличие публикаций, приглашения на научные конференции, разработка авторских проектов и прочие инициативы. Стипендиатами могут стать учащиеся очной формы бакалавриата, специалитета и магистратуры каждого из российских вузов. Успешно прошедшим отбор россиянам и иностранцам полагается ежемесячная стипендия в размере 25 тысяч рублей, а также отложенный оффер на стажировку или работу в Тинькофф, которым можно воспользоваться после завершения выплат. Также участников программы приглашают присоединиться к сообществу талантливых российских студентов, где им помогут развиваться опытные менторы-наставники Тинькофф. Кроме того, им предоставят доступ на закрытые мероприятия и к образовательным ресурсам компании, таким как курсы, лекции, базы знаний. Заполнить заявку на участие можно на портале Тинькофф Образования до 23 апреля. Чтобы стать участником программы, студентам потребуется успешно преодолеть все отборочные испытания по ряду предметов в дистанционном формате, после чего интервьюировать претендентов будут члены организационного комитета. Победителей стипендиальной программы определят члены экспертного совета, в составе которого заседают топ-менеджеры Тинькофф, представители IT-бизнеса, сотрудники научных, образовательных и общественных объединений.