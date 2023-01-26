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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Три группы мошенников задержаны в Нижнем Тагиле с начала 2023 года

26 января 2023, 10:18
Фото: TagilCity.ru
С начала этого года сотрудники полиции задержали в Нижнем Тагиле три группы мошенников, действующих по схеме «ваш родственник стал виновником ДТП».

Преступники оказались не местными и действовали на территории Дзержинского района. 

Схема одна: ваш сын или ваша внучка, или другой родственник попали в дорожное происшествие. Для оказания помощи необходимо передать 300, 500, 600 тысяч рублей. Приезжает машина и люди отдают деньги. Взяли эту группу. Не все деньги еще успели унести, как вечером приезжает вторая группа. Потом третья, — рассказал начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Всего, по его словам, с начала года выявлено 35 подобных преступлений.

Напомним, полицейские смогли вернуть 70-летней жительнице Нижнего Тагила 400 тысяч рублей. Она отдала деньги мошенникам, поверив, что ее дочь стала виновницей ДТП.

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