Тюкавин заявил, что в детстве был фанатом Криштиану Роналду

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых, в детстве 20-летний россиянин равнялся на 37-летнего форварда, когда тот выступал за мадридский «Реал». Однако после того, как португалец совершил свое возвращение в «Манчестер Юнайтед», он перестал следить за его игрой. Футболист РПЛ также считает, что трансфер Криштиану в «Аль-Наср», означает, что чемпион Европы 2016 года скоро завершит свою карьеру.