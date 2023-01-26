Тюкавин заявил, что в детстве был фанатом Криштиану Роналду

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что был поклонником Криштиану Роналду в детстве.
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых, в детстве 20-летний россиянин равнялся на 37-летнего форварда, когда тот выступал за мадридский «Реал». Однако после того, как португалец совершил свое возвращение в «Манчестер Юнайтед», он перестал следить за его игрой. Футболист РПЛ также считает, что трансфер Криштиану в «Аль-Наср», означает, что чемпион Европы 2016 года скоро завершит свою карьеру.
Напомним, что Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. За сливочных он провел 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.