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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Тюкавин заявил, что в детстве был фанатом Криштиану Роналду

26 января 2023, 14:19
Фото: pxhere.com
По мнению форварда московского клуба, португалец в скором времени завершит карьеру.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что был поклонником Криштиану Роналду в детстве. 

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых, в детстве 20-летний россиянин равнялся на 37-летнего форварда, когда тот выступал за мадридский «Реал». Однако после того, как португалец совершил свое возвращение в «Манчестер Юнайтед», он перестал следить за его игрой. Футболист РПЛ также считает, что трансфер Криштиану в «Аль-Наср», означает, что чемпион Европы 2016 года скоро завершит свою карьеру. 

Напомним, что Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. За сливочных он провел 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

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