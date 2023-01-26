Участковые Нижнего Тагила будут ежемесячно получать по 10 тысяч из бюджета области

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Информацию сообщил глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров во время заседания гордумы. Также он отметил, что вопрос кадрового обеспечения в настоящий момент является одним из самых острых.
Новую выплату – по 10 тысяч рублей в месяц – стражи порядка будут получать ежемесячно.
И я думаю что мы наберем более качественный состав, - сказал Ибрагим Абдулкадыров.
Ранее сообщалось, что у некоторых россиян в 2022 году доходы значительно упали, при этом часть граждан, наоборот, разбогатела. Согласно данным Росстата, за три квартала прошлого года реальные доходы граждан упали до 98,3% (против 104,3% годом ранее).