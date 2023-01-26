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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Участковые Нижнего Тагила будут ежемесячно получать по 10 тысяч из бюджета области

26 января 2023, 12:48
Фото: 1MI
С января 2023 года участковые полицейские Нижнего Тагила начнут получать дополнительно по 10 тысяч рублей из областного бюджета.

Информацию сообщил глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров во время заседания гордумы. Также он отметил, что вопрос кадрового обеспечения в настоящий момент является одним из самых острых.

Новую выплату – по 10 тысяч рублей в месяц – стражи порядка будут получать ежемесячно.

И я думаю что мы наберем более качественный состав, - сказал Ибрагим Абдулкадыров. 
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Ранее сообщалось, что у некоторых россиян в 2022 году доходы значительно упали, при этом часть граждан, наоборот, разбогатела. Согласно данным Росстата, за три квартала прошлого года реальные доходы граждан упали до 98,3% (против 104,3% годом ранее). 

Что происходило с доходами россиян в 2022 году
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Выплата#Полицейские#Деньги#Зарплата#Экономика#Эксклюзив
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