Участковые Нижнего Тагила будут ежемесячно получать по 10 тысяч из бюджета области

Ранее сообщалось, что у некоторых россиян в 2022 году доходы значительно упали, при этом часть граждан, наоборот, разбогатела. Согласно данным Росстата, за три квартала прошлого года реальные доходы граждан упали до 98,3% (против 104,3% годом ранее).