Вооруженные силовики ворвались в техникум в Екатеринбурге

Также на улице раздавались звуки сирены. Росгвардейцы по прибытии проникли в техникум, а чуть позднее вывели задержанного молодого человека, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

Директор учебного заведения Ольга Шокова рассказала, что таким образом проводились антитеррористические учения. В них принимали участие сотрудники Росгвардии. Ситуация была максимально приближена к реальности. Мужчина, которого вывели из здания является сотрудником техникума. Он согласился выступить в роли нападавшего.

В Росгвардии факт проведения учений тоже подтвердили. Там уточнили, что это была практическая тренировка по проверке действий при поступлении сигнала тревоги.