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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Вооруженные силовики ворвались в техникум в Екатеринбурге

26 января 2023, 08:48
Фото: 1MI
Вооруженные сотрудники Росгвардии ворвались в Железнодоржный техникум в Екатеринбурге. В громкоговоритель они заявили, что совершено вооруженное нападение.

Также на улице раздавались звуки сирены. Росгвардейцы по прибытии проникли в техникум, а чуть позднее вывели задержанного молодого человека, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. 

Директор учебного заведения Ольга Шокова рассказала, что таким образом проводились антитеррористические учения. В них принимали участие сотрудники Росгвардии. Ситуация была максимально приближена к реальности. Мужчина, которого вывели из здания является сотрудником техникума. Он согласился выступить в роли нападавшего. 

В Росгвардии факт проведения учений тоже подтвердили. Там уточнили, что это была практическая тренировка по проверке действий при поступлении сигнала тревоги.

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#Ирина Кирилова#Росгвардия#Учения#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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