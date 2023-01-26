Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами

Почти все наши собеседницы задаются вопросом: почему он стал таким? Как этот поначалу заботливый мужчина превратился в монстра? Психологи считают, что в основном все проблемы из детства. Человек мог наблюдать насилие в семье или сам подвергаться ему, из-за чего выработалась установка, что такие отношения — норма. Но все это ни в коем случае не является оправданием.