Выжить с монстром. Тагильчанки о насилии и потери личности в отношениях с абьюзерами

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Почему отношения становятся токсичными? Как распознать тревожные звоночки и определить точку невозврата? И можно ли безболезненно для себя разорвать все связи с абьюзером? На эти вопросы журналисту TagilCity.ru ответили психологи и юристы, а несколько жительниц Нижнего Тагила на анонимных условиях поделились своими историями отношений с элементами насилия и тиранизма.
Абьюзер, по словам психологов, никогда не будет проявлять свою сущность сразу. Сначала он расположит к себе и полностью завоюет доверие будущей жертвы. Ад начнется гораздо позже, а пока женщину будут окружать заботой и вниманием.
Когда я с ним познакомилась, он был очарователен. Цветы по поводу и без, подарки, пусть и небольшие. Каждый день забирал меня с работы на машине. Я почти сразу познакомила его со своими друзьями, по его же инициативе. А потом, это я уже сейчас понимаю, заботы стало слишком много. Мы целыми днями проводили время вместе, хотя еще не съехались. Забота начала превращаться в контроль моей жизни, — рассказала тагильчанка по имени Юлия (имя изменено — прим. ред.), которой после абьюзных отношений пришлось поменять местожительство на другой город.
Именно такое поведение мужчины психологи называют одним из тревожных звонков. Однако отличить завлекающую игру манипулятора от искренних ухаживаний бывает непросто.
Если вы чувствуете, что теряете связи, что быстро сокращается ваше личное пространство, что за вас выбирают то, как вы проведете время (это же сюрприз!) и при этом партнер негативно реагирует, если вы настаиваете на том, что у вас были другие планы, это звоночек. Здоровые отношения — это постепенное сближение. Есть место импульсивности и эмоциональному всплеску, но границы все равно можно восстановить без ущерба себе. И уж точно в них есть уважение к личности и отсутствие контроля, — рассказала TagilCity.ru клинический психолог Дарья Яушева.
Еще один момент в отношениях, на который стоит обратить внимание, — это необоснованная ревность.
Я очень люблю гулять с собаками в лесу. Когда мы с ним жили, я делала это почти каждый день. И в какой-то момент он начал заявлять, что я хожу в лес, чтобы встречаться там с мужиками. Мне тогда было смешно, а сейчас я понимаю, что это были первые признаки агрессии и неадекватного поведения. Причем я предлагала ему пойти гулять со мной, он всегда отказывался, — поделилась с редакцией Татьяна (имя изменено — прим. ред.), которую до сих пор преследует бывший партнер.
В таких случаях психологи советуют завершить отношения, пока не поздно, пока не пройдена точка невозврата. Ведь, когда абьюзер понимает, что жертва полностью ему подконтрольна, начнется следующий этап с психологическим, а не редко и с физическим и сексуализированным насилием.
«Завтра я убью тебя. Жди». «Такая уродина, как ты, не нужна никому». «Я подобрал тебя с улицы, обул, одел. И где твоя благодарность?». Такие фразы от бывшего партнера Юлия слышала почти каждый день на протяжении полутора лет. По словам девушки, физического насилия с его стороны практически не было, но он убивал ее морально, унижая и обесценивая.
Когда был пьяный, любил садится передо мной и рассказывать, как он будет меня убивать. Уйти никуда от этого не могла — квартира однокомнатная, замок в ванну он выломал, она не закрывалась. От входной двери ключи были только у него. Мой комплект он спрятал или выкинул. Помимо этого были постоянные претензии к моему внешнему виду, что я толстая и некрасивая. Он так убедительно это говорил, что я сама начала верить в свою никчемность, самооценка упала ниже плинтуса. В конце концов я разучилась даже ему возражать, могла только плакать и то не громко, иначе его это бесило, — рассказала Юлия.
Почти все наши собеседницы задаются вопросом: почему он стал таким? Как этот поначалу заботливый мужчина превратился в монстра? Психологи считают, что в основном все проблемы из детства. Человек мог наблюдать насилие в семье или сам подвергаться ему, из-за чего выработалась установка, что такие отношения — норма. Но все это ни в коем случае не является оправданием.
Отец нарушал личное пространство членов семьи и так укреплял авторитет. Или мама была гиперконтролером, игнорирующим желания и мнение ребенка. На языке психологии это называется нарушением привязанности. И требует терапии, — считает Дарья Яушева.
Еще одна причина личностное расстройство, например, диссоциативное или нарциссическое. В этом случае, по словам Дарьи, подавление идет жесткое и манипуляции весьма умелые.
Схема наших ссор была всегда одинакова: он мне изменяет, я это замечаю и устраиваю скандал. В процессе взаимных обвинений он не выдерживает и начинает либо бить меня, либо шантажировать чем бы то ни было, либо обвинять меня в измене. В последнем случае фраза строилась так: «Ты от меня уйти решила, потому что кого-то нашла?» или «Ты мне только вчера говорила, что любишь, значит твои слова были ложью?!». В этот момент я автоматически начинала оправдываться. Он был тонкий манипулятор. Например, делал виноватой меня. Еще он постоянно «подкупал меня». Например, сегодня жестко накосячил, а завтра с огромным букетом поднимается ко мне на подъемнике, чтобы подарить мне его через окно. Огромные надписи на асфальте напротив моих окон, постоянные сюрпризы и подарки. При этом каждый раз они были очень шикарными, — поделилась своей историей Анастасия (имя изменено — прим. ред.).
Сейчас девушка счастлива в браке с другим мужчиной, который и помог ей выйти из абьюзных отношений.
Через год подарки перестали действовать. Я постоянно пыталась уйти. Переезжала с квартиры на квартиру, но он меня находил. Постоянно приходил ко мне на работу, сидел у входной двери с щенячьими глазами. Поджидал в подъезде. Начинал реветь, шантажировать, например, если я к нему не вернусь, он отрежет себе палец. А если ему удавалось зайти в мою квартиру, то все. Он сломал об стену мой ноутбук, пытался сбросить кота с пятого этажа, забирал все вещи и, конечно, бил. И все это, чтобы я вернулась, — продолжает свой рассказ Анастасия.
Уйти от абьюзера и оборвать с ним всяческое общение труднее всего, говорят психологи. Манипуляции, шантаж и угрозы таких мужчин действуют безотказно, и жертва продолжает возвращаться к тирану.
Первые две повышают выработку в организме адреналина, третья и четвертая вызывают прилив окситоцина и эндорфина. То есть от ощущения страха мы переносимся в эйфорию счастья. Это «эмоциональные качели», спрыгнуть с которых очень сложно, потому что их многократное повторение вызывает зависимость от мощных гормональных выбросов. Все вместе приводит к тому, что женщины могут находиться в отношениях с абьюзером годами, — поделился мнением с TagilCity.ru кандидат психологических наук Валерий Гут.
И вот женщина все-таки находит в себе внутренние силы уйти. Что же рекомендуют психологи для безопасного расставания с абьюзером?
Советы, действительно, дельные, но на практике расставание может затянуться на долгое время. Особенно, если тиран не намерен отпускать свою жертву, а окружающие относятся к ситуации, как к обыкновенным бытовым ссорам «милые бранятся, только тешатся» или вовсе обвиняют во всех бедах саму женщину.
Классическая история, когда он меня раздетой выставлял на мороз. Я каждый раз кричала, но соседи не вызывали никогда полицию. Они его знали и относились к нему очень хорошо. Например, когда он сидел у входной двери, всегда запускали его в общий коридор. Потом приходили ко мне и говорили, мол, жалко его было, — говорит Анастасия.
Или:
Моя мама видела синяки, когда я к ней приходила. Видела, в каком я состоянии. Когда я начинала рассказывать ей, она прерывала меня фразами: «Сама такого выбрала» или «Сама виновата, нечего было его злить». Подруг на тот момент, когда я решила уйти, у меня уже не осталось, — поделилась Юлия.
В своем маленьком городе Юлия так и не смогла скрыться от абьюзера, поэтому после реальной угрозы своей жизни сбежала в Нижний Тагил. Спустя 10 месяцев здесь она чувствует себя в безопасности и с помощью психотерапевта учится жить спокойной жизнью заново.
«Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем». Эту фразу произнесла в 2016 году сотрудница полиции Орла Наталья Башкатова в телефонном разговоре с Яной Савчук. Девушка позвонила в 02 и сообщила, что бывший партнер Андрей Бочков угрожает ей убийством. В итоге сообщение, действительно, было проигнорировано, а Бочков избил Савчук до смерти.
Это один из самых громких примеров полицейского равнодушия, но не единственный. Однако и закон практически никак не защищает жертву. Если за побои тирана могут привлечь к ответственности, кстати, если за это нередко он отделывается простым штрафом, то на угрозы убийством и преследования женщинам вовсе приходят отказы в возбуждении дела.
Ранее TagilCity.ru рассказывал историю тагильчанки, которая обвиняет бывшего сожителя в угрозах и порче имущества. С юридической точки зрения, несмотря на обращения в полицию, наказать его девушке пока не удалось.
К сожалению, российские законы не защищают женщину от домашнего насилия. Однако есть случаи, когда одного заявления в полицию было достаточно, и преследования со стороны мужчины прекращались. Но это скорее исключения, чем правило. Я советую не смотря ни на что, все равно обращаться в органы. Заваливать полицию заявлениями. Угрожал — заявление, караулил у дома — заявление, ударил — заявление. Если при этом будут свидетели, прекрасно, — советует в беседе с TagilCity.ru юристка Маргарита Латыпова.
Все опрошенные эксперты и тагильчанки, побывавшие в токсичных отношениях, сходятся в одном мнении: несмотря на все трудности, от абьюзера нужно бежать. И, если попытка провалилась, то пробовать снова и снова. Ведь уход от тирана равен спасению жизни.